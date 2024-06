Además de ser uno de los músicos más entrañables de México, Alex Lora, de El Tri, también tiene dotes histriónicos. Durante la próxima temporada de Jesucristo Súper Estrella, el cantante de “Las Piedras Rodantes” se unirá al elenco del musical que presentará una nueva temporada el próximo mes de octubre.

En entrevista con Excelsior, Alex Lora profundizó sobre el personaje que le tocará interpretar en la nueva temporada de Jesucristo Súper Estrella, que no será otro que “Herodes”, el rey de Judea.

“En esta ocasión me ha tocado el papel de Herodes, que va perfectamente con lo que es el rock and roll y mi personalidad, porque es un personaje satírico, desmadroso, gritón y, en algún momento, burlón, que ‘¡eso no se me da mucho! Me estaban comentando, ‘¡¿sí entiendes que el personaje es medio mamón?’. Dije, ‘ah, bueno, yo no, ¡no se me da!'”.