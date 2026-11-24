Alemán, Cachirula y Loojan tocarán gratis el 13 de diciembre en el Monumento a la Revolución. Consulta el cartel, horarios y cómo llegar.

Lo que debes saber

Ciudad es Juventudes se realizará el domingo 13 de diciembre de 2026, a partir de las 11:00 horas, en el Monumento a la Revolución.

La entrada será gratuita y el cartel incluye a Alemán, Cachirula y Loojan, Adán Cruz, Muelas de Gallo, Yoga Fire y otros exponentes de la escena urbana.

El INJUVE aún no ha difundido los horarios de cada artista.

Ya tenemos plan para el domingo 13 de diciembre y no hace falta gastar en boletos. Alemán, Cachirula y Loojan encabezan Ciudad es Juventudes, un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución que reunirá a figuras del rap y el reguetón mexa. El anuncio llega después del estreno de “1DOSTRES4” del dúo.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito de Alemán, Cachirula y Loojan?

El festival Ciudad es Juventudes se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

La iniciativa es organizada por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE), que busca reconocer la cultura urbana como una forma de expresión artística y un espacio para construir comunidad e identidad entre las nuevas generaciones.

El acceso será completamente gratuito, por lo que no será necesario comprar boletos. Hasta el momento, las autoridades no han publicado los horarios individuales de cada presentación ni la hora en que terminarán las actividades.

Este es el cartel completo de Ciudad es Juventudes

Alemán, Cachirula y Loojan serán los protagonistas de la jornada, pero no estarán solos. El programa también incluye a Adán Cruz, AEXX, Beneck, DEE, Doble Tentación, Jazz & Flow, Muelas de Gallo, Yoga Fire y Yuvel.

En total, el encuentro reunirá a 13 artistas y proyectos musicales de distintas vertientes del género urbano. Entre ellos destaca Jazz & Flow, una propuesta de la Orquesta Nacional de Jazz de México que combina elementos del jazz con rap y otros sonidos contemporáneos.

La selección reúne tanto a nombres consolidados de la escena nacional como a propuestas que representan distintas expresiones de la música urbana mexicana. El objetivo del INJUVE es acercar estos proyectos al público en un espacio abierto y de acceso libre.

Alemán y su trayectoria dentro del rap mexicano

Originario de Cabo San Lucas, Baja California Sur, Alemán es uno de los nombres más reconocidos del rap mexicano. Su carrera comenzó en la adolescencia con proyectos como 2 Rimas y Doble Rima, antes de desarrollar su trayectoria como solista. En LifeBoxset ya habíamos recuperado sus primeros pasos dentro del hip-hop nacional.

Entre sus discos destacan Pase de Abordar (2014), Eclipse (2018), la trilogía Humo en la Trampa y Huracán (2021). También ha colaborado con artistas como Snoop Dogg, Cypress Hill, Rels B y Santa Fe Klan.

Cachirula y Loojan llevan el reguetón mexa al Monumento a la Revolución

Cachirula y Loojan forman uno de los dúos que han ganado mayor visibilidad dentro del reguetón mexa. Su proyecto tomó impulso con “BEIBY” y los lanzamientos de Sexolandia, una serie de producciones que también ha reunido colaboraciones con figuras de la escena urbana.

En 2026, el dúo llegó al cartel de Coachella y continuó expandiendo su presencia fuera de México. Su participación en Ciudad es Juventudes será una oportunidad para escuchar en vivo canciones como “BEIBY”, “SUPREME” y “DEDO”.

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución y qué debes llevar?

La Jefatura de Gobierno de la CDMX confirmó el evento y su acceso gratuito. También puedes consultar la cobertura de Chilango. El horario de las 11:00 corresponde al inicio del encuentro, no necesariamente al show de los protagonistas.

Puedes llegar por la estación Revolución de la Línea 2 del Metro o por la estación Plaza de la República del Metrobús. Considera llegar temprano, llevar agua si las reglas de acceso lo permiten y revisar los avisos de movilidad antes de salir. No se han anunciado restricciones de aforo, horarios por artista ni condiciones específicas de ingreso. Consulta los canales oficiales antes de hacer planes.