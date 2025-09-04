The Strokes no solo son una de las bandas más influyentes del rock alternativo, también han demostrado tener un cariño especial por el futbol.

En algunas ocasiones ocasiones sus integrantes han mostrado su afinidad con distintos equipos de la Liga MX, lo que ha generado conversación entre fans tanto de la música como del deporte.

El ejemplo más reciente es el guitarrista Albert Hammond Jr., quien fue captado en un video jugando una cáscara de futbol rápido, acompañado por el vocalista Julian Casablancas.

La sorpresa llegó cuando los seguidores notaron que Hammond llevaba puesta la camiseta del Club América, uno de los equipos más populares y polémicos de México.

Albert Hammond Jr. sorprende con jersey del América

El clip, difundido a través de redes sociales, muestra a Hammond Jr. participando activamente en el partido amistoso, mientras que Casablancas también se une a la dinámica.

La elección de la playera azulcrema no pasó desapercibida y rápidamente se volvió viral, desatando reacciones entre aficionados del América y seguidores de la banda neoyorquina.

Para muchos fanáticos, la imagen confirma que la conexión entre The Strokes y el futbol mexicano no es nueva.

Desde 2018, Casablancas había sido fotografiado portando el jersey de los Pumas de la UNAM en distintas ocasiones, así como el del Club León, lo que evidencia un interés auténtico por los equipos de la Liga MX.