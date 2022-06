Desde que Taylor Hawkins falleció en marzo del 2022, el mundo de la música no ha parado de rendir tributos y homenaje a su memoria. Un ejemplo de ello es Alanis Morissette, quien recientemente rindió tributo para su ex-compañero de banda en su último concierto en Londres, reporta Loudwire.

Hawkins, quien trabajó con una infinidad de músicos y proyectos en tours y sesiones de estudio, se subió a una de las giras más importantes de Alanis en el lapso de 1995 a 1997.

Esto, curiosamente, fue antes de que Hawkins fundara formalmente Foo Fighters junto a Dave Grohl. Y si no lo creen, basta con que pongan atención a “You Oughta Know” & “You Learn”, donde podrán apreciar sus pequeños cameos.

En 2018 durante una entrevista para The Matt Wilkinson Show, Taylor confesó que por mucho que se relacione su éxito a la dupla que logró con Dave Grohl, y la increíble mancuerna con el resto de los Foo Fighters, él no hubiera logrado lo que logró de no haber sido por Alanis Morissette quien fue la primera mano grande dentro de la industria de la música, quien le dio la oportunidad de entrar a este mundo de manera definida:

“Si no fuera por ella, hubiera terminado repartiendo pizza” Taylor Hawkins

Miren por acá el hermoso tributo que Alanis realizó interpretando “Ironic” para Hawkins:

En otras noticias, recuerden que los Foo Fighters realizarán dos gigantescos conciertos en tributo a Taylor Hawkins próximamente. Chequen fechas e invitados.