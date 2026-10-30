Aerosmith regresó al escenario el 29 de octubre de 2026 en Hollywood Bowl con Dave Grohl, Johnny Depp y Joey Kramer. Mira el repertorio y los videos.

Lo que debes saber

Aerosmith dio su primer concierto como banda desde 2023 el 29 de octubre de 2026 en el Hollywood Bowl.

dio su primer concierto como banda desde el en el Hollywood Bowl. Dave Grohl tocó la batería en cinco canciones y Johnny Depp participó como guitarrista invitado.

tocó la batería en cinco canciones y participó como guitarrista invitado. Joey Kramer regresó en el cierre con “Walk This Way”, tras más de seis años sin actuar con la banda.

Aerosmith volvió al escenario el 29 de octubre de 2026 en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, en su primera actuación como banda desde septiembre de 2023. El concierto especial California, Dream On: Aerosmith & Friends tuvo a Dave Grohl en la batería, Johnny Depp como invitado en guitarra y el regreso de Joey Kramer. JamBase confirmó los detalles del espectáculo.

Después de varios años lejos de los escenarios, Aerosmith volvió a reunirse para una noche especial que reunió a distintas generaciones del rock. El concierto se celebró el 29 de octubre de 2026 en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, como parte del evento California, Dream On: Aerosmith & Friends, con Dave Grohl y Johnny Depp entre los invitados más destacados.

¿Por qué Aerosmith llevaba sin tocar desde 2023?

La presentación representó el primer concierto de Aerosmith como banda desde 2023, después de que los problemas vocales de Steven Tyler obligaran a suspender su gira de despedida y, finalmente, anunciar su retiro de las giras en 2024.

La celebración comenzó con una serie de actuaciones tributo a cargo de figuras como Guns N’ Roses, Heart, Billy Idol, Sammy Hagar y The Black Crowes, quienes interpretaron algunos de los temas más representativos del catálogo de Aerosmith.

Guns N’ Roses destacó con versiones de “Nobody’s Fault“, “Last Child” y “Seasons of Wither“, además de cerrar su participación con dos clásicos propios: “Welcome to the Jungle” y “Paradise City”.

Setlist de Aerosmith en Hollywood Bowl: seis canciones

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegó cuando Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford y Tom Hamilton tomaron el escenario para interpretar seis canciones. Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters y exbaterista de Nirvana, se encargó de la batería durante buena parte del repertorio, que incluyó “Toys in the Attic”, “Back in the Saddle”, “Sweet Emotion” y “Dream On”.

¿Cómo regresó Joey Kramer a Aerosmith?

Johnny Depp también se sumó a la celebración con la guitarra durante “The Train Kept A-Rollin’”, mientras que el cierre con “Walk This Way” tuvo un significado especial: Joey Kramer, baterista fundador de Aerosmith, regresó para tocar con sus compañeros por primera vez desde 2020.

La actuación especial no representa un anuncio de gira. Blabbermouth confirmó que Joey Kramer tocó de nuevo con sus compañeros tras su última aparición en febrero de 2020. La agrupación tiene programada una segunda fecha de este evento para el 1 de noviembre, también en el Hollywood Bowl.