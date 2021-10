Después del apagón de Facebook, buenas noticias por fin le han llegado al internet: tras de 5 años de silencio, Adele por fin ha vuelta a dar señales de vida con el teaser de su próximo sencillo.

Tal y como lo reporta Variety, la 15 veces ganadora del Grammy no lanzaba música desde 2016, sin embargo hoy, las cosas han cambiado ya que la originaria de Tottenham ha compartido a través de su cuenta oficial de Twitter un corte de lo que pronto conoceremos como “Easy On Me”.

Easy On Me – October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Con una melancólica melodía de piano que nos remonta mucho a ese característico y doloroso estilo de la cantante, el track que está programado para estrenarse el próximo 15 de octubre ha cautivado a los fans ya que a diferencia de otros artistas que “regresan” con nuevos sonidos e identidades completamente diferentes, “Easy On Me” promete ser exactamente lo que uno esperaría de Adele: una canción para darse golpes de pecho en el frío de este otoño de melancolía que ya está pegando fuerte.

¿Listos para llorar? ¡Atentos al 15 de octubre! ‘25‘ fue el último larga duración que Adele ofreció a su público con éxitos como “Hello”, “Send My Love (To Your New Lover)” y “When We Were Young”.

Pero nada se comparará con aquel éxito del 2011 llamado “Someone Like You”. ¡Adele sabe hacernos llorar y no dudará en hacerlo este 2021!