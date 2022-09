Adam Levine de Maroon 5 continúa dando de qué a hablar a la opinión pública, luego de que saliera a la luz una conversación privada en la que asegura que “las chicas guapas no escuchan metal”.

El cantante de 43 años de edad ha acaparado las tendencias en redes sociales y los titulares de noticias; luego de que la modelo de Instagram, Sumner Stroh; revelara una serie de mensajes en donde el artista coquetea abiertamente con ella ¡a pesar de estar casado y en espera de su tercer hijo!

Sumner incluso sugirió que existía una relación romántica entre los dos y, después de hacer público su caso, otras mujeres también expusieron los mensajes que alguna vez intercambiaron con el intérprete de “Sunday Morning”.

Entre ellas está Alyson Rosef quien, tras confesarle al líder de Maroon 5 que “sólo escuchaba metal”, este le contesto que ella era la única “chica guapa” a la que le gustaba el género.

Levine abordó las denuncias de infidelidad el pasado 20 de septiembre, a través de una historia Instagram.

Dijo que fue poco juicioso de su parte coquetear con cualquier mujer que no fuera su esposa, pero sostuvo que “nunca cruzó la línea” de los mensajes y que no llegó a formalizar relación alguna (contrariando así las declaraciones de Stroh).

“Lo he abordado y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi mujer y mi familia es lo único que me importa en este mundo”.

“Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer”.

“Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos juntos”

Redes sociales vía CoS.