La música puede convertirse en un refugio en los momentos más difíciles, y eso lo sabe bien Carla Wells Knight, una mujer de 70 años de Arizona que recientemente cumplió un sueño que llevaba años esperando: asistir a un concierto de Nine Inch Nails, su banda favorita.

Una vida marcada por la solidaridad

Según reporta ABC15 Arizona, Carla enfrenta un cáncer de mama agresivo, pero ni siquiera la enfermedad ha detenido su espíritu de servicio.

En la residencia de adultos mayores donde vive en Mesa, es conocida por su generosidad: ha donado andadores y sillas de ruedas a quienes lo necesitan, siempre buscando la forma de apoyar a sus vecinos.

Su entrega inspiró a su cuidador a postularla al programa “Deseo de una Vida” de AARP, una iniciativa que reconoce a personas mayores que, a pesar de sus propias dificultades, continúan haciendo la diferencia en su comunidad.

Fue ahí donde se gestó la oportunidad que cambiaría su año.

Fanática del rock más intenso

Aunque muchos se sorprenden, Carla es una apasionada del rock y el metal alternativo.

Entre sus grupos favoritos están Tool, A Perfect Circle, Linkin Park y, por encima de todos, Nine Inch Nails. Su amor por la banda es tan grande que incluso lleva tatuado el famoso logo “NIN” en la piel.

Al momento de elegir su deseo, no lo dudó: quería estar presente en la gira “Peel It Back Tour”, la primera que Nine Inch Nails realiza en Norteamérica después de tres años de ausencia.

Un concierto inolvidable

El sueño se cumplió el 16 de septiembre en el Footprint Center de Phoenix.

Carla disfrutó del concierto desde muy cerca del escenario, a solo unos metros de Trent Reznor, líder y fundador de la banda.

La emoción de vivir en directo la música que la ha acompañado durante décadas fue un regalo que ella describe como inolvidable.

“Creo que cuanto más das, más recibes”, comentó Carla, recordando también a su esposo, quien falleció de cáncer hace poco tiempo.

La gira de Nine Inch Nails concluyó días después en Los Ángeles con dos presentaciones sold out.

Para Carla, sin embargo, lo importante no fueron los números ni la magnitud del evento, sino la oportunidad de conectar con la música que tanto ama en un momento clave de su vida.