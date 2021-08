Un par de días atrás les platicamos que Spencer Elder, el bebé que protagonizara la carátula del ‘Nevermind’ de Nirvana; está demandando tanto a los miembros sobrevivientes del grupo como a los apoderados legales de Kurt Cobain, denunciando pornografía infantil. Ahora, un puñado de abogados expertos en la materia aseguran que su demanda probablemente no procederá, ya que es “ridícula”.

Elder, ahora con 30 años de edad, sostiene que el icónico trío grunge y otros acusados “violaron” los estatutos federales de pornografía infantil al utilizar su imagen, y que sufrió “lesiones” y “daños de por vida” como resultado de la portada del álbum y su éxito subsecuente. Además, asegura que ni él (pues tenía cuatro meses de edad) ni sus padres autorizaron el uso de su imagen, y “ciertamente menos para la pornografía infantil comercial que lo representa”.

El demandante persigue una compensación económica cercana al millón de dólares (según TMZ), e incluso solicita que su foto sea retirada de cualquier re-edición futura del álbum, adelantándose a lo que será el 30 aniversario del ‘Nevermind’, que sucederá el próximo 24 de septiembre.

Sin embargo, un grupo de expertos le ha dicho a The Hollywood Reporter que la petición probablemente no procederá. Bryan Sullivan, socio de litigios de entretenimiento en Early Sullivan, dijo que la demanda era “ridícula”, y que incluso si no existe un acuerdo escrito, las reclamaciones son débiles.

–Creo que es muy poco probable que una compañía discográfica utilice una fotografía para la portada de un álbum sin verificar la existencia de una autorización firmada por los padres. Pero, si no hay tal autorización, eso no significa que proceda una demanda por pornografía infantil. En cuanto al derecho a la intimidad, puede renunciar a él por sus acciones o por las de sus padres al permitir que se le fotografiara. Vía THR.

Mientras tanto, el abogado especializado en entretenimiento, Andrew Brettler, confesó que la publicidad que recibió Elden a raíz de la fotografía será clave en el proceso. Recordemos que el hombre ha recreado la icónica fotografía por lo menos 5 veces, incluso para la revista Rolling Stone.

–Lo que creo que realmente condena su caso es el hecho de que este chico se haya sentado para todas estas entrevistas y haya recreado el arte del álbum. Vía THR.

Además de Krist Novoselic y Dave Grohl, la demanda en cuestión nombra a Courtney Love y Guy Oseary (co-gestores de la herencia de Kurt Cobain); el fotógrafo y autor de la imagen, Kirk Weddle; e incluso Chad Channing, primer baterista de Nirvana (quien ya ni siquiera era parte del grupo cuando lanzaron ‘Nevermind’). Ninguno de ellos se ha pronunciado públicamente sobre el caso hasta la redacción de esta nota.