50 Cent respondió a quienes le advirtieron que debía cuidarse de Diddy tras el veredicto de 2025. Esto dijo el rapero y así sigue su rivalidad.

Lo que debes saber

50 Cent respondió a quienes le dijeron que debía tener cuidado con Sean “Diddy” Combs después del veredicto de julio de 2025.

respondió a quienes le dijeron que debía tener cuidado con después del veredicto de julio de 2025. El rapero rechazó públicamente la idea de que tuviera miedo y volvió a burlarse de su rival en Instagram.

Diddy fue declarado culpable de 2 cargos de transporte para ejercer la prostitución y después recibió una sentencia de 50 meses de prisión.

La rivalidad entre 50 Cent y Sean “Diddy” Combs lleva años, pero el veredicto del juicio federal de Combs en julio de 2025 volvió a encenderla. Después de que algunos usuarios le sugirieran que debía moderar sus comentarios o incluso cuidarse de Diddy, 50 Cent respondió de la forma que suele hacerlo: con otra publicación burlona.

El mensaje llegó pocas horas después de que el jurado absolviera a Combs de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, pero lo declarara culpable de 2 cargos relacionados con transporte para ejercer la prostitución. La reacción de 50 Cent fue ampliamente reportada por medios como The Daily Beast.

Qué respondió 50 Cent a quienes le dijeron que debía temer a Diddy

Tras conocerse el veredicto, 50 Cent publicó primero un mensaje sarcástico en el que celebraba que Diddy hubiera evitado los cargos más graves. Poco después respondió directamente a quienes aseguraban que ahora debía tener miedo.

En esa segunda publicación rechazó la idea de que estuviera asustado y volvió a comparar a Combs con John Gotti, el jefe criminal que durante años fue conocido como “Teflon Don” por haber evitado varias condenas antes de terminar en prisión.

Qué pasó con el juicio y la condena de Diddy

El 2 de julio de 2025, el jurado encontró a Sean Combs culpable de 2 cargos de transporte de personas para ejercer la prostitución. Fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado.

Meses después, el 3 de octubre de 2025, Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene el registro del veredicto y la sentencia. En 2026, Diddy continúa cumpliendo esa condena en una prisión federal.

La rivalidad entre 50 Cent y Diddy lleva años

La disputa pública entre ambos artistas no comenzó con el juicio. 50 Cent ha lanzado comentarios y bromas sobre Diddy durante años, y desde 2023 aumentó la frecuencia de sus publicaciones conforme crecieron los problemas legales de Combs.

El rapero también ha convertido parte de esa atención en proyectos de entretenimiento. Su carrera fuera de la música incluye televisión, cine y producción, además de colaboraciones musicales como la que anunció con Eminem.

La relación entre dinero, negocios y hip hop tampoco es nueva para 50 Cent. El rapero ha aparecido durante años en rankings de las mayores fortunas del género, como esta lista de los músicos más ricos del hip hop publicada en LifeBoxset.

50 Cent no ha dejado de hablar de Diddy

Lejos de bajar el tono, 50 Cent ha seguido comentando públicamente las noticias relacionadas con Combs. En septiembre y octubre de 2026 volvió a reaccionar a reportes sobre las condiciones de Diddy en prisión, lo que confirma que la disputa pública continúa más de un año después del veredicto.

Lo que sí cambió desde aquellas publicaciones de julio de 2025 es el contexto. Diddy ya fue sentenciado y se encuentra cumpliendo su condena. Por eso, cualquier advertencia sobre posibles represalias sigue siendo especulación y no un hecho comprobado.