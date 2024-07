Todo género musical tiene su punto de partida. Aunque identificar el momento y el lugar de origen puede ser sencillo, determinar la canción específica que marcó el comienzo oficial de un nuevo género es mucho más complejo.

La línea entre las influencias previas y el nacimiento de un nuevo estilo es difícil de trazar. Hoy exploraremos nueve canciones que podrían contender por el título de la primera pieza de heavy metal de la historia.

Kinks – “You Really Got Me” (1964)

Comenzamos en 1964, con la banda que inventó el uso moderno de los power chords y el efecto que más tarde se llamó distorsión. “You Really Got Me” no suena nada parecido a la música heavy moderna, pero en ese momento era bastante metal.

Los altavoces de sus amplificadores de guitarra fueron literalmente cortados con un cuchillo para producir el nuevo sonido distorsionado que nadie había escuchado antes.

The Who – “I Can See For Miles” (1967)

En su momento, Pete Townshend llamó a “I Can See For Miles” la canción más sucia y ruidosa que la banda había escrito. Y aunque el estribillo es bastante alegre, se puede entender por qué algunos podrían considerar esta canción como la primera del género heavy metal.

La batería contundente de Keith Moon, el amor de Townshend por los grandes power chords y el ritmo de guitarra con palm mute ciertamente parecen apropiados para una canción de metal.

The Beatles – “Helter Skelter” (1968)

Ahora llegamos a las opciones más populares en cuanto a “La primera canción de metal”. Tras escuchar “I Can See For Miles” de The Who y afirmar que era la canción más ruidosa y sucia del arsenal de The Who, Paul McCartney decidió escribir el tema más sucio y ruidoso para The Beatles.

La grabación fue dura, muy inducida por las drogas y el alcohol y se parecía más a un motín en un manicomio que a otra cosa. El resultado fue pesado, ruidoso y salvaje.

King Crimson – “21st Century Schizoid Man” (1969)

King Crimson fueron el Tool de su tiempo. Una banda enigmática que tocaba un rock progresivo extremadamente bien elaborado. Su primer álbum, ‘In The Court Of The Crimson King’, sonaba fresco y sorprendentemente pesado.

La canción “21st Century Schizoid Man” tiene un riff que encajaba mejor con Tony Iommi que con Robert Fripp, voces toscas con un efecto encima, letras airadas con carga política y solos para días. Sí, suponemos que a eso se le puede llamar metal.

Led Zeppelin – “Whole Lotta Love” (1969)

Ya desde el riff palm mute de apertura se puede oír por qué esta canción pertenece a esta lista. La guitarra de Jimmy Page, la batería de John Bonham, el bajo de John Paul Jones y la voz de Robert Plant ya eran bastante metaleros por sí solos, pero cuando se combinaron, se transformaron en una bestia de cuatro cabezas llamada Led Zeppelin – una de las bandas más grandes de todos los tiempos cuya música realmente trascendió géneros. “Whole Lotta Love” es lo más parecido que tenemos al metal actual de aquella época.