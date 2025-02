A pesar de haber lanzado solo dos álbumes, Unknown Pleasures (1979) y Closer (1980), Joy Division es considerada una de las bandas más influyentes de la historia del post-punk.

Con su estilo único, la banda de Manchester dejó una marca indeleble en la música. Elementos como el bajo grave de Peter Hook, los complejos patrones de batería de Stephen Morris, la guitarra minimalista de Bernard Sumner y la voz profunda y melancólica de Ian Curtis definieron un sonido que ha sido copiado, homenajeado y reinterpretado por muchas bandas a lo largo de los años.

A lo largo del tiempo, diversos grupos han adoptado elementos de su estilo con gran éxito. Aquí te presentamos cinco bandas que han logrado capturar la esencia de Joy Division.

Nation Of Language

Este trío de Brooklyn se inspira en Joy Division, especialmente en New Order, con su indie pop electrónico y sombrío. Su estilo incluye influencias de la primera época de la banda de Manchester, como se escucha en su sencillo Stumbling Still de su próximo álbum Strange Disciple.

Life

La banda de Hull combina punk y art rock, influenciada por Joy Division, con un estilo impulsado por dub-bass. Su álbum Friends Without Names captura la alienación y el hastío de Ian Curtis, destacando en canciones como Almost Home y The Drug por su vibrante energía.

Model/Actriz

Con su debut Dogsbody, Model/Actriz mezcla noise rock y no wave, ofreciendo una energía cruda similar a Joy Division. Los ritmos pulsantes, la electrónica áspera y el nihilismo de sus canciones recuerdan la oscuridad y la intensidad de la primera época de la banda de Manchester.

The Murder Capital

Banda de Dublín influenciada por Joy Division, con un sonido post-punk oscuro. Su debut When I Have Fears fue producido por Flood, y su segundo álbum Gigi’s Recovery ofrece un enfoque más melancólico. Ambos discos exploran la rabia y la emoción de manera conmovedora.

Nightbus

Nightbus, de Manchester, crea una mezcla de gótico clásico, post-punk y electro nocturno, con una voz evocadora similar a Siouxsie Sioux. Aunque comparados con Joy Division por su origen, su música tiene una identidad propia, destacando en el panorama musical con un comienzo prometedor.