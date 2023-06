Mantenerse en la industria musical no es tarea fácil. Menos aún con la alineación original de una banda. En el camino se pueden suscitar diversos retos difíciles de sortear, como las luchas de ego, los procesos creativos y hasta cuestiones legales. Sin embargo, sí existen algunas pocas bandas que se han sobrepuesto a las dificultades y, pese a todo, continúan con los mismos integrantes que el día 1. Ello les asegura, de cierta manera, más estabilidad y conexión a la hora de componer y tocar. Y por supuesto, supone mucho orgullo para los fans.

Te compartimos 5 bandas que han mantenido su alineación original desde el día uno (vía Like Your Old Stuff)

Muse

“El trío formado por el bajista Chris Wolstenholme, el batería Dominic Howard y el cantante, guitarrista y tecladista Matt Bellamy se dio a conocer internacionalmente con la publicación en 1999 de su álbum debut ‘Showbiz’. “Impregnados de arreglos grandilocuentes, conspirativas tangentes líricas orwellianas y melodías increíblemente pegadizas, los siguientes álbumes, Origin Of Symmetry (2001), Absolution (2003) y Black Holes And Revelations (2006), demostraron que Muse no temían nadar a contracorriente del rock de garaje lo-fi de la época”. “Más de 20 años después de su formación, los espectáculos en directo de Muse siguen siendo formidables despliegues de tecnología llamativa y teatralidad rockera exagerada”.

Radiohead

“Han realizado varios proyectos en solitario, han colaborado con artistas como PJ Harvey, Bjork y Neil Finn y han puesto banda sonora a películas de Hollywood, pero Radiohead han sido un quinteto consistente desde mucho antes de su álbum de debut ‘Pablo Honey’ en 1993″. “Inicialmente llamados On A Friday cuando se formaron en Oxford en 1985, al líder Thom Yorke, el baterista Phil Selway, el guitarrista Ed O’Brien y el bajista Colin Greenwood se les unió el joven hermano adolescente de Colin, Jonny Greenwood, el músico responsable de los abrasivos golpes de guitarra de su gran éxito “Creep”. “La banda logró salir de la caja de los éxitos de los 90 con álbumes posteriores como ‘OK Computer’ (1997) y ‘Kid A’ (2000), dejando atrás a otros creadores de éxitos británicos como Babylon Zoo y White Town“.

Kings of Leon

“En el caso de los sureños Kings Of Leon (los tres hermanos Caleb, Jared y Nathan Followill, a los que se une su primo Matthew Followill), se han mantenido unidos durante casi 20 años a pesar de un par de peleas detrás del escenario (normalmente después de beber demasiados vasos de alcohol)”. “Más allá de su afición por la diversión, los Followill han acumulado una sólida discografía de álbumes que incorporan rock sureño, riffs pegajosos y estribillos tan grandes como Tennessee. Su cuarto álbum, ‘Only By The Night’, ha sido el más vendido en Australia en 2008 (nueve veces platino, lo que no está nada mal”).

U2

“El hermano del guitarrista The Edge, Dik Evans, fue guitarrista en las primeras formaciones de U2 en los años 70, The Hype y Feedback, pero cuando los adolescentes de Dublín grabaron su primer EP, ‘Three’, en 1979, la formación era el mismo cuarteto que ha vendido más de 175 millones de álbumes en todo el mundo”. “Sólo en un concierto oficial de U2 en los últimos 40 años no ha actuado la alineación original, en el primer concierto de Zoo TV en Sydney, en 1993, cuando el el técnico de bajo Stuart Morgan sustituyo a Adam Clayton”.

Coldplay