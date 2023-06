Pareciera que ahora cada que Bizarrap saca una sesión, un nuevo récord se rompe, pero es que luego de haber destrozado el internet con Shakira, ahora la colaboración con Peso Pluma ha superado todos los números y logrado un nuevo histórico en Youtube.

Con 15 millones de reproducciones en menos de 20 horas, la BZRP Music sessions #55 logró convertirse en el nuevo No.01 de los libros de la plataforma.

Esto no es ninguna sorpresa, considerando que con apenas 2 horas, la #55 le pegó a las 4.1 millones de views para luego, ir creciendo cada vez más a lo largo del día y llegar a las 15 millones y media.

¿Hoy? Ya cuenta con 18 melones de views, así que si le quieres sumar, pégale cariño a esta sesión:

Fuente: Milenio.