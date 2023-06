Desde el lanzamiento del álbum debut de Tame Impala, ‘Innerspeaker‘ (2010), Kevin Parker se ha consolidado como uno de los nombres más importantes de la música alternativa moderna. En el centro del revival psicodélico australiano, Tame Impala se convirtió rápidamente en una escucha esencial para los chicos indie de todo el mundo y obtuvo un gran éxito comercial, desde Grammys a discos de platino.

Pero, ¿cuáles fueron los discos que inspiraron al joven Kevin Parker a dedicarse a la música?

En una entrevista de 2013 con The Guardian en el segmento Soundtrack of my Life, Parker nombró el álbum ‘Freak Show’ de Silverchair de 1997 como el disco que le hizo querer hacer música.

“Me aficioné a este álbum porque a mis hermanos les gustaba, escuchaban mucho grunge. En aquella época -tenía 10 u 11 años- descubrí el rock y me di cuenta de lo increíble que era”.

Silverchair era un grupo australiano de rock grunge que empezó a componer en la adolescencia. Alcanzaron el éxito con su segundo álbum, ‘Freak Show’, que fue número uno en Australia y vendió 1.5 millones de copias. Parker añadió:

“Mi hermano tenía una batería y empecé a aprender a tocar. En realidad, empecé a tocar la batería antes de tener la ambición de formar parte de un grupo, pero en cuanto me enamoré del grunge, era lo único que quería hacer. El grunge me dio un sentido de identidad, y recuerdo haberme identificado con Silverchair, que eran unos adolescentes australianos muy relajados“.

Aunque la discografía de Parker a menudo parece mucho más elegante y soleada que el rock grunge de Silverchair, comentó:

“El hecho de que fueran adolescentes fue algo muy importante para mí. Fue como: No hace falta tener 30 años para hacer esto”.

Más que influir en su sonido, parece que Silverchair ofreció a Parker una puerta de entrada a la música alternativa y la confianza necesaria para dedicarse a ella.