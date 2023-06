Con el motivo del lanzamiento de ’72 Seasons’, el más reciente álbum de Metallica, el sitio especializado Metal Hammer ha publicado una lista con las 10 canciones más rápidos del catálogo de la banda, tomando en cuenta sus BPM (beats per minute).

“En cuestión de gustos, los fans del metal siguen divididos entre The Four Horsemen de Metallica, extraído de Kill ‘Em All, y la versión del antiguo triturador de Metallica Dave Mustaine, Mechanix, publicada en Killing Is My Business…And Business Is Good! de Megadeth. (1985). Pero no hay duda de que ambas versiones cocinan y la de Metallica sigue estando entre sus más rápidas, con la mayor parte de la canción requiriendo 204 BPM”.