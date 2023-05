Desde el primer día, Oasis siempre se sintió orgulloso de sus raíces en el punk rock.

Por mucho que a algunos fans les gustara diseccionar la influencia de The Beatles en las canciones de los hermanos Gallagher, Liam siempre se imaginó a sí mismo como una mezcla entre el suave cantar de John Lennon y la ferocidad de John Lydon en una sola voz.

Aunque la época del Britpop ya había pasado cuando “All the Small Things” (1999) iluminó las listas de éxitos, el guitarrista de Blink-182, Tom DeLonge, aprendió a amar cada aspecto de las leyendas de Manchester.

A partir de una conversación que DeLonge mantuvo con Joe Strummer, el guitarrista de The Clash le dio una lección sobre cómo ser más abierto de mente ante diversas formas de música, pensando que el punk rock puede manifestarse en cualquier género.

Cuando Blink estaba a punto de actuar en un festival con Oasis, DeLonge recordó su primera impresión de Oasis, diciéndole a Ernie Ball:

“Llevaba mi gorra al revés en el backstage, y todos estos tipos aparecieron con gabardinas y cortes de pelo a lo Beatles. Lo primero que pensé fue: ‘Bueno, se ven realmente bien, pero no son punk rock de verdad’, sin embargo, aún intento aferrarme a lo que dijo Strummer”.

Una vez que bajaron del escenario, DeLonge recibió la visita de Liam después de su actuación, y continuó:

“Fuimos al backstage, y la puerta se abrió de golpe, y era uno de los hermanos, Liam. Nos dice: ‘¿Son Blink-182?’, y le respondemos que sí. Y dice: ‘Son lo mejor que he visto en América’. Le dijimos: ‘¿Te gustamos?’, y él respondió: ‘No he dicho eso, pero son los mejor que he visto en América’, y cerró la puerta”.

“Pensé que era el hombre más punk rock que había conocido. Me convertí en el mayor fan de Oasis después de aquello“.