Con más de 50 años en la industria, Ozzy Osbourne es uno de los músicos más experimentados y en todo este tiempo ha visto y escuchado cualquier cantidad de canciones. Es quizás por esta amplia experiencia que el “Príncipe de la Tinieblas” no le tiene mucha fe a la música moderna, pues asegura que “todo es un refrito”.

Para el último número de Metal Hammer, Osbourne fue entrevistado por Tenacious D. Cuando ambos coincidieron en que Black Sabbath fueron cruciales en el desarrollo del heavy metal, Ozzy restó importancia al cumplido y respondió:

“Es un bonito pensamiento, pero estábamos muy influenciados por The Who, Led Zeppelin, Kinks… Joder, cuando escuché ‘You Really Got Me’ de The Kinks [single proto-heavy metal de 1964], me compré el sencillo y lo escuché hasta la p*ta muerte. No podía parar de escucharlo”.