No todos los días podemos disfrutar el junte de dos leyendas de la música, generando una convergencia sonora tan única e inigualable como la que Noel Gallagher y Johnny Marr acaban de lograr con “Open the Door, See What You Find”, track que se desprende de lo que próximamente conoceremos como Council Skies, la siguiente placa de estudio de los High Flying Birds.

Luego de haber estrenado “Pretty Boy”, Noel regresa con una poderosa carga de rock clásico y ritmos muy ad-hoc al brit pop de aquellas épocas.

Si bien, la guitarra de Marr es inconfundible, el track en sí se aleja ligeramente de otros trabajos del Gallagher, quien constantemente ha luchado por marcar una línea entre su sonido propio y el que llegó a hacer, alguna vez, con Oasis.

“Líricamente la premisa es que, en determinado punto de tu vida, te miras en el espejo y ves todo lo que has pasado y todo lo que alguna vez serás“ – Noel Gallagher

¿Quieres escuchar esta joya? Dale play por acá.

