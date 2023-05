Netflix continúa apsotando por los live-action de animes exitosos y ahora, luego de mucho preámbulo y especualciones, por fin tenemos póster oficial de su propia versión de One Piece.

Con una versión bastante cambiada del Going Merry, barco de Luffy y los sombreros de paja, la producción ha optado por dar un toque realista a los trazos caricaturescos de Eiichiro Oda, creador de esta gigantesca franquicia.

Si bien, los fans se encuentran algo incrédulos con el resultado de este proyecto, el mismo Eiichiro ha decidido mandar una carta abierta para invitar a todo el público a darle una oportunidad a la adaptación:

Nos hemos encontrado este mensaje de Eiichiro Oda dentro de una botella. La adaptación live action de #OnePiece llega este año. pic.twitter.com/bnpzjwP2V3 — Netflix España (@NetflixES) May 4, 2023

No es ningún secreto que en el pasado, esta clase de ideas han fracasado, pero si algo nos ha enseñado Luffy es que no existe una misión demasiado imposible como para no hacerse, y es por eso que este 2023, puede que por fin, este extenso océano llamado “aprobación del público” por fin logre cruzarse.

Hace casi un año, Netflix lanzó un pequeño avance de cómo luce el set de la serie de la mano de Iñaki Godoy, actor mexicano que interpretará a Luffy:

¿Quieres ver el flyer? Chécalo por acá:

