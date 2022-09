Aunque hoy pueda parecer un género en decadencia (según el propio Gene Simmons de KISS), el rock & roll alguna vez estuvo en la cima da la pirámide y, muestra de ello, son los álbumes -hoy considerados clásicos- que lograron vender más de 10 millones de copias.

En esta era virtual, donde la música ha dejado de desplazarse de manera física y, en cambio, se monetiza a través de streams/ reproducciones; vale la pena recordar aquellos grandes del rock y el metal cuyos trabajos están inscritos con letras de oro en los libros de historia.

Naturalmente, se puede esperar mucho rock clásico, glam metal, heavy metal y hasta un poco de grunge y punk rock.

A continuación, te compartimos los 10 legendarios discos de rock y metal, que lograron vender más de 10 millones de copias.

Led Zeppelin – Led Zeppelin IV

Año: 1971

23 millones de copias certificadas

El cuarto álbum sin título del cuarteto inglés de Led Zeppelin, comúnmente conocido como ‘Led Zeppelin IV’, fue publicado el 8 de noviembre de 1971 por Atlantic Records.

Fue producido por el guitarrista Jimmy Page y grabado entre diciembre de 1970 y febrero de 1971, principalmente en la casa de campo Headley Grange.

Destaca por incluir “Stairway to Heaven”, que ha sido descrita como la canción emblema del conjunto.

AC/DC – Back in Black

Año: 1980

25 millones de copias certificadas

‘Back in Black’ es el séptimo álbum de estudio de la banda de rock australiana AC/DC.

Fue publicado el 25 de julio de 1980 por Albert Productions y Atlantic Records y es el primer álbum de la banda en el que aparece Brian Johnson, tras la muerte de Bon Scott.

Tras el funeral de Bon Scott (quien murió por un intoxicación alcohólica aguda), la banda comenzó inmediatamente las audiciones para encontrar un sustituto y, por consejo de su productor el grupo contrató al cantante de Geordie Brian Johnson.

Guns N’ Roses – Appetite for Destruction

Año: 1987

18 millones de copias certificadas

El álbum se publicó con escasa atención en 1987 y no fue hasta el año siguiente que ‘Appetite for Destruction’ se convirtió en un éxito comercial, después de que la banda hiciera una gira y recibiera importante difusión con los sencillos “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” y “Sweet Child o’ Mine”.

Aunque al principio los críticos se mostraron ambivalentes con el álbum, ‘Appetite for Destruction’ ha sido aclamado en retrospectiva y se ha considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.

Metallica – Black Album

Año: 1991

16 millones de copias certificadas

Publicado el 12 de agosto de 1991 por Elektra Records, se le conoce comúnmente como ‘The Black Album’ por el diseño de su portada.

Se grabó en los estudios One on One de Los Ángeles a lo largo de ocho meses, en los que Metallica estuvo a menudo en desacuerdo con su nuevo productor Bob Rock.

El álbum marcó todo un cambio en la música de la banda, pasando del estilo thrash metal de sus cuatro esfuerzos anteriores a un sonido más lento, pesado y refinado.

Led Zeppelin – Physical Graffiti

Año: 1975

16 millones de copias certificadas

Physical Graffiti es el nombre del sexto álbum de estudio de Led Zeppelin y, una de sus mayores virtudes, es que abarca todo un abanico de géneros incluyendo hard rock, rock progresivo, rock ‘n’ roll y folk.

Fue lanzado el 24 de febrero de 1975, siendo la primera publicación del grupo bajo su propio sello, Swan Song Records.

Se convirtió, con 15 millones de copias vendidas, en el séptimo álbum con más ventas de la década de 1970.

Pearl Jam – Ten

Año: 1991

13 millones de copias certificadas

Tras la disolución de su anterior banda Mother Love Bone, el bajista Jeff Ament y el guitarrista Stone Gossard comenzaron a ensayar con el nuevo guitarrista Mike McCready.

El grupo grabó una maqueta instrumental de cinco canciones y se entregaron copias al baterista Dave Krusen y al vocalista Eddie Vedder, que fueron invitados a hacer una audición para la banda en Seattle.

Muchas de las canciones de ‘Ten’ eran instrumentales o reelaboraciones de Mother Love Bone, para las que Vedder compuso nuevas melodías y letras.

Linkin Park – Hybrid Theory

Año: 2000

12 millones de copias certificadas

‘Hybrid Theory’ es el álbum debut de Linkin Park, publicado el 24 de octubre del año 2000 por Warner Bros. Records.

Producido por Don Gilmore, los temas líricos del álbum tratan de los problemas que el vocalista Chester Bennington experimentó durante su adolescencia, incluyendo el abuso de drogas, constantes peleas y el divorcio de sus padres.

‘Hybrid Theory’ toma su título del nombre anterior de la banda, así como el concepto de la teoría musical y la combinación de diferentes estilos.

Nirvana – Nevermind

Año: 1991

10 millones de copias certificadas

Fue el primer lanzamiento de Nirvana con un sello importante y el primero en el que participó el baterista Dave Grohl.

Producido por Butch Vig, ‘Nevermind’ presenta un sonido más pulido y apto para la radio que los trabajos anteriores de la banda.

Escrito principalmente por Kurt Cobain, el álbum se caracteriza por canalizar una serie de emociones, siendo considerado oscuro, humorístico y perturbador.

En cuanto a la temática, incluye puntos de vista antisistema, antisexismo, frustración, alienación y un amor problemático inspirado en la relación rota de Cobain con Tobi Vail, de Bikini Kill.

Green Day – Dookie

Año: 1994

10 millones de copias certificadas

‘Dookie’ es el tercer material discográfico de Green Day, pero el primero en editarse bajo una gran compañía discográfica (Reprise Records), publicado el 1 de febrero de 1994.

Escrito en su mayor parte por el líder Billie Joe Armstrong, el álbum se basa en gran medida en sus experiencias personales, con temas como el aburrimiento, la ansiedad, las relaciones y la sexualidad.

Def Leppard – Hysteria

Año: 1987

12 millones de copias certificadas

‘Hysteria’ es el cuarto álbum de Def Leppard publicado el 3 de agosto de 1987 a través de Mercury Records y aún es considerado como su trabajo mejor vendido hasta la fecha.

El título del álbum fue ideado por el baterista Rick Allen, en referencia a su accidente automovilístico de 1984, la amputación de su brazo y la consiguiente cobertura mediática mundial que lo rodeó.

Es también el último elepé en el que participó el guitarrista Steve Clark antes de su muerte.