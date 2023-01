Aunque han pasado casi tres décadas desde su disolución, Nirvana continúa siendo una de las agrupaciones más influyentes en la escena del rock y su legado, aunque breve, sigue y seguirá inspirando a las nuevas generaciones que están por venir. Celebremos la vida y obra de Kurt Cobain y compañía con 10 sorprendentes datos sobre Nirvana que todo fanático debería de conocer.

Kurt Cobain abandonó la escuela y después trabajó ahí como conserje.

A pesar de ser que muchos lo consideraban un vago, Kurt Cobain trabajó como conserje en el instituto Weatherwax poco después de abandonar los estudios. El conserje bailarín del vídeo musical de “Smells Like Teen Spirit” era una broma interna para los que conocían el antiguo empleo de Cobain.

Hubo al menos cinco bateristas diferentes en la banda antes de Dave Grohl

Cobain y Krist Novoselic siempre fueron miembros de Nirvana, pero encontrar un baterista fijo resultó en un verdadera tarea titánica. Al principio estaba Aaron Burckhard (que enfadó a Kurt por hacer que confiscaran su auto); luego Dale Crover (que se mudó a San Francisco); después Dave Foster (arrestado por agredir al hijo de un alcalde), Chad Channing (que permaneció en la banda durante dos años) y por último Dave Grohl, que se quedó con el puesto de manera permanente.

El primer sencillo de Nirvana fue un cover

El primer lanzamiento oficial de Nirvana fue una versión de “Love Buzz” de la banda de rock holandesa Shocking Blue. A Shocking Blue no se le conoce por “Love Buzz”, sino por su canción clásica “Venus”, que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 de EE.UU. en febrero de 1970 y vendió 7,5 millones de copias. Una versión de Bananarama de 1986 también alcanzó el primer puesto. Sin embargo, “Love Buzz” no consiguió nada de eso, ni para Shocking Blue ni para Nirvana.

El primer álbum de Nirvana costó $606.17 dólares



El guitarrista Jason Everman no tocó en ‘Bleach’, el primer álbum de Nirvana, pero se sumó a la banda para añadir una segunda guitarra a la mezcla poco después. Era uno de los principales candidatos a pagar la factura, que ascendió a $606.17 dólares, porque era el único miembro de la banda que tenía un trabajo remunerado.

“Smells Like Teen Spirit” se inspiró en el desodorante de la novia de Kurt Cobain. Y alcohol.

Tras una noche de copas, Kurt Cobain y su entonces compañero de piso Dave Grohl se reunieron con la compositora y vocalista de Bikini Kill, Kathleen Hanna, y la baterista Tobi Vail. En algún momento, Hanna pintó con spray “Kurt huele a espíritu adolescente” en la pared de Cobain, una referencia al desodorante que Vail -la entonces novia de Cobain– utilizaba. Según cuenta la leyenda, a Cobain le encantó la frase y escribió la canción sin saber de la existencia del desodorante Teen Spirit hasta después de grabarla.

Cuando Kurt Cobain se vio por primera vez en televisión, llamó a su madre.



El vídeo musical de “Smells Like Teen Spirit” se estrenó en el programa de música alternativa 120 Minutes de MTV el domingo 29 de septiembre de 1991. Cobain se vio a sí mismo en una habitación del hotel The Roger Smith de Nueva York y llamó a su madre para decirle: “Ahí estoy yo”.

El concepto original del vídeo de “Lithium” era un dibujo animado

En un principio, Cobain y el director Kevin Kerslake coincidieron en la idea de Cobain para el vídeo de “Lithium”: una historia animada sobre una niña llamada “Prego” que descubre unos huevos que eclosionan. Por desgracia, los dos descubrieron -un poco tarde- que la animación tardaría cuatro meses en producirse y decidieron limitarse a utilizar imágenes de un par de actuaciones en directo.

El sonido “candy-ass” de Nevermind se debió en parte a John Lennon

El productor de ‘Nevermind’, Butch Vig, quería que Cobain doblara sus voces para que las canciones sonaran “más llenas”, “más ricas”, y que la discográfica no gastara mucho dinero para que sonaran lo-fi a propósito. Cobain pensó que eso sólo sería otro indicio de que la banda perdía su credibilidad indie y punk. Vig sabía que Cobain era un gran fan de John Lennon, así que cada vez que Kurt no accedía inicialmente a cantar de la manera en la que se le indicaba, Vig le decía: “John Lennon lo hizo”. Siempre funcionó.

“Drain You”, “Lounge Act” y varias canciones de Nevermind tratan sobre Tobi Vail

El autor Charles R. Cross -con acceso a los diarios privados de Cobain y a páginas de letras no grabadas- teorizó en su biografía de Kurt Cobain del 2001 ‘Heavier Than Heaven‘ que ‘Nevermind’ está lleno de referencias a Tobi Vail, quien rompió con Cobain meses antes de la grabación del álbum. “Lounge Act” en particular se refería inequívocamente a la baterista de Bikini Kill, confirmado por Novoselic y por el propio Cobain.

Polly” está basada en una historia real



Kurt Cobain escribió “Polly” en 1987 tras leer un artículo sobre la tortura y violación de una niña de 14 años. Decidió entonces componer la canción desde la perspectiva de la niña, inventando el nombre de “Polly” para ayudar a una metáfora de pájaro coherente y de sonido inocente. Tras escuchar la canción, Bob Dylan dijo de Cobain: “Ese chico tiene corazón”.