Woody Harrelson & Tom Hardy por fin han debutado el primer trailer oficial de la esperadísima ‘Venom: Let There Be Carnage‘ y los fans de Spider-Man han perdido la cabeza frente a lo increíble que se ve.

La razón viene de la increíble posibilidad de mezclar a ambos súper villanos en el mismo filme que Spider-Man.

Desde hace tiempo atrás, se reportó que existía una gigantesca posibilidad de que Sony llegara a un acuerdo con Disney para poder incluir a Venom dentro del MCU. Sin embargo, con Cletus Kasady involucrado, es posible que veamos una de las partes más obscuras del cómic de Spider-Man.

¿Cuándo se estrena Venom: Let There Be Carnage?

Debido a todos los retrasos que tuvo durante 2020 por la crisis del COVID, la película por fin se estrenará en el mes de septiembre de este año.

Mientras que comicbook presume que esto sucederá el 24 de septiembre, es posible que debamos atenernos a un retraso más considerando que el 2021 ha sido demasiado volátil con el tema de los semáforos.

Mira el primer trailer oficial de Venom: Let There Be Carnage

¿Cuál se la sinopsis de Venom: Let There Be Carnage?

Eddie Brock sigue investigando un patrón de asesinatos que han dejado al mundo de cabeza.

Si bien Cletus Kasady ha sido encerrado y condenado a muerte, los cadáveres de su sangriento paso siguen apareciendo y Brock intentará descifrar el rompecabezas para así resolver los cientos de misterios que los asesinatos de Cletus han dejado.

Sin embargo, justo en el momento de su muerte, Kasady demostrará ser el host de un simbiote todavía más agresivo y malévolo que Venom: Carnage, uno que se alimenta de odio, violencia y sufrimiento.

¿Qué actores y actrices saldrán en Venom: Let There Be Carnage?

De momento, Hardy y Harrelson llevan la batuta, pero también podremos ver a otros actores de la talla de Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris y Stephen Graham.

¡Esto se va a poner bueno!