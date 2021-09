La Motion Picture Association, oganización estadounidense que vela por los intereses de estudios cinematogtáficos; finalmente ha revelado la clasificación oficial por edades de ‘Venom: Let There Be Carnage’, y los fanáticos que esperaban una película visceralmente violenta podrán sentirse algo decepcionados.

Según FilmRatings.com, ‘Venom: Let There Be Carnage’ está clasificada como PG-13; es decir, que puede ser vista por menores de 13 años a consideración de un adulto, ya que ciertas secuencias “pueden resultar inapropiadas” para pre-adolescentes. El motivo de la clasificación es que la película contiene “intensas secuencias de violencia y acción, algo de lenguaje fuerte, material perturbador y referencias sugerentes”.

Aunque aquellos que son familiares con la rivalidad entre “Eddie Brooks” y “Cletus Kassady” ansiaban ver una encarnizada y sangrienta lucha, lo cierto es que el productor del filme, Avi Arad, se apresuró a disipar las especulaciones que sugerían que la secuela tenía garantizada una clasificación R.

–Cuando oyes hablar de “Carnage”, lo único que se te ocurre es una clasificación R. Pero si conoces su historia, si realmente conoces el cómic, no hay ninguna calificación R aquí. Es un alma torturada. (…) No hay razón para introducir violencia. Para definir a Venom como violencia. No lo es. Es un protector letal, que es una cosa muy diferente. Queremos ser realmente fieles a los cómics. Vía CBR.

“Cletus Kasady” es un supervillano que sirve de anfitrión al simbionte “Carnage”. Asesino en serie psicópata, “Carnage” destaca por ser un vástago de “Venom” y se ha enfrentado al antihéroe en múltiples ocasiones. En ‘Venom: Let There Be Carnage’, “Cletus” es interpretado por Woody Harrelson quien se enfrentará al “Eddie Brock” de Tom Hardy. La película llegará a cines el próximo 15 de octubre.