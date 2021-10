Existen muchas preguntas alrededor de ‘Spider-Man: No Way Home’ que todavía hacen falta responder, pero entre más nos acercamos a su fecha de estreno, más secretos se van revelando rumbo al posible final o nuevo inicio de Tom Holland en el Multiverso.

¿La más reciente? La que WGTC nos ha compartido a través de su tipster favorito: Daniel Richtman, quien segura que la película será la más larga que jamás se haya hecho del arácnido súper héroe.

Con una duración de 2 horas y media, ‘No Way Home‘ no sólo marcará un parteaguas en la presencia de Peter Parker dentro del MCU, sino además, abrirá camino como uno de los avengers principales a que nuevas tangentes del multiverso comiencen a desarrollarse en otras aristas de Marvel (tanto series como películas).

Esto significaría que esta película de Spider-Man, es básicamente una antesala a explicar qué sucederá en ‘Dr. Strange 2 in the Multiverse of Madness‘, así que es una de las películas angulares más importantes de toda la fase 4 del MCU.

¿Listos? Les des dejamos por acá el trailer para que se vayan preparando. ‘No Way Home’ se estrenará este próximo 17 de diciembre en cines. ¡No podemos esperar!