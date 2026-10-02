Antes de convertirse en Mia Wallace, Uma Thurman protagonizó Even Cowgirls Get the Blues, una película de Gus Van Sant que fue recortada tras malas reacciones y que la actriz resumió con una frase contundente: ‘debió ser más divertida’.

Lo que debes saber

Even Cowgirls Get the Blues , dirigida por Gus Van Sant , llegó a festivales en 1993 y fue reeditada antes de su estreno comercial en Estados Unidos en 1994.

, dirigida por , llegó a festivales en 1993 y fue reeditada antes de su estreno comercial en Estados Unidos en 1994. La película recibió críticas negativas y tuvo un desempeño comercial débil. Uma Thurman dijo después que podía haber sido más divertida y que debía haberlo sido.

dijo después que podía haber sido más divertida y que debía haberlo sido. Un año después llegó Pulp Fiction, papel que le dio a Thurman una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

¿Qué película hizo Uma Thurman antes de Pulp Fiction?

Antes de convertirse en Mia Wallace, Uma Thurman protagonizó Even Cowgirls Get the Blues, adaptación de la novela de Tom Robbins dirigida por Gus Van Sant. La película debutó en festivales en 1993 y llegó a los cines de Estados Unidos en 1994, justo antes del estreno de Pulp Fiction.

Thurman interpreta a Sissy Hankshaw, una joven con pulgares inusualmente grandes que recorre Estados Unidos pidiendo aventón. La historia la lleva al Rubber Rose Ranch, donde conoce a un grupo de cowgirls que se rebelan contra la estructura del lugar.

¿Por qué Even Cowgirls Get the Blues salió mal?

El proyecto mostró problemas antes de su estreno comercial. Tras sus funciones en festivales, Gus Van Sant decidió volver a editar la película. Los Angeles Times reportó en octubre de 1993 que el lanzamiento había sido retrasado para permitir una nueva edición después de una recepción poco favorable.

La recepción crítica siguió siendo negativa. Time Out la calificó como una adaptación fallida y cuestionó el tono de la historia. Décadas después, la película mantiene un Metascore de 28 sobre 100 en Metacritic.

Uma Thurman fue clara: “debió ser más divertida”

Uma Thurman no escondió su opinión sobre el resultado. En una entrevista publicada por Los Angeles Times en octubre de 1994, la actriz dijo que la película podía haber sido más divertida y remató: “debió ser más divertida”.

El impacto en su carrera también quedó documentado. En 1996, Vanity Fair recordó que Thurman pasó un periodo sin nuevos proyectos tras el mal resultado de Even Cowgirls Get the Blues. Poco después, Quentin Tarantino le envió el guion de Pulp Fiction.

De Even Cowgirls Get the Blues a Mia Wallace

El cambio llegó rápido. En 1994, Thurman interpretó a Mia Wallace en Pulp Fiction, uno de los papeles más reconocibles de su carrera y el que la llevó a una nueva etapa profesional.

Pulp Fiction recibió 7 nominaciones al Oscar. La Academia nominó a Uma Thurman como Mejor Actriz de Reparto, mientras que Quentin Tarantino y Roger Avary ganaron el premio a Mejor Guion Original.

El reparto: Keanu Reeves, John Hurt y River Phoenix

El reparto es otra razón por la que la película sigue llamando la atención. Además de Uma Thurman, aparecen Keanu Reeves, John Hurt, Lorraine Bracco, Rain Phoenix, Angie Dickinson, Crispin Glover y Heather Graham.

River Phoenix tiene una aparición breve sin acreditar y la película fue dedicada a su memoria. Esa combinación de nombres conocidos contrasta con la recepción que tuvo el proyecto y ayuda a explicar por qué sigue siendo una curiosidad dentro de las filmografías de Thurman y Van Sant.