Pixar sorprendió a los fans con el lanzamiento del primer tráiler de Toy Story 5, una nueva entrega que promete darle un giro inesperado a la saga.

Bajo la frase “La era de los juguetes ha terminado”, el avance anticipa un futuro caótico para Woody, Buzz y el resto de la pandilla, quienes deberán enfrentarse a una amenaza muy distinta a las anteriores: la tecnología.

Una tableta malvada pone en jaque el mundo de los juguetes

El tráiler muestra que el nuevo villano será Lilypad, una tableta infantil con forma de rana que posee inteligencia artificial y una personalidad inquietante.

El personaje, con la voz de Greta Lee, representa la evolución de los juguetes modernos y la pérdida de la magia que definía el juego tradicional.

En esta entrega, los juguetes clásicos tendrán que unir fuerzas para sobrevivir en una era dominada por dispositivos inteligentes.

Acompañando las imágenes del tráiler suena una versión renovada del tema “Never Tear Us Apart” de INXS, que refuerza el tono melancólico y épico del adelanto.

Además, la película contará con la participación del comediante Conan O’Brien, quien interpretará a Smarty Pants, un juguete tecnológico diseñado para enseñar a los niños a ir al baño.

El regreso de los personajes más queridos de Pixar

Los fans pueden esperar el regreso del elenco original: Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky.

La cinta está dirigida por Andrew Stanton, veterano de Pixar y coguionista de las cuatro entregas anteriores, reconocido también por su trabajo en WALL·E y Buscando a Nemo.

El estreno de Toy Story 5 está programado para el 19 de julio de 2026, exactamente 31 años después del debut de la primera película.

La historia aún guarda misterios, especialmente cómo Woody, quien decidió convertirse en un “juguete perdido” junto a Bo Peep en Toy Story 4, volverá a reunirse con sus amigos en la casa de Bonnie.