Pixar lanzó el primer tráiler de Toy Story 5. Descubre cómo Woody y Buzz Lightyear se enfrentarán a la tecnología y conoce su fecha de estreno.

Descubre el primer avance donde Woody y Buzz Lightyear enfrentan a la tecnología y prepárate para su estreno en cines.

Lo que debes saber:

📱 El avance muestra a los juguetes enfrentando a una tableta inteligente.

📅 La película animada de Pixar se estrenará el 18 de junio de 2026 en Latam.

🎬 Andrew Stanton dirige y regresan las voces de Tom Hanks y Tim Allen.

El estudio de animación Pixar ha encendido las redes sociales con una gran sorpresa. La compañía acaba de lanzar el primer tráiler oficial de ‘Toy Story 5’, la próxima entrega de su famosa saga.

Este nuevo vistazo nos devuelve a los icónicos personajes que marcaron a varias generaciones. Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla se reúnen para una aventura distinta tras su separación.

La historia promete un giro moderno y relevante para la actualidad. En esta ocasión, el mayor enemigo de los juguetes clásicos no será otro juguete, sino la abrumadora presencia de la tecnología.

De qué trata Toy Story 5: Sinopsis oficial

El breve adelanto establece el conflicto central de esta quinta película. La dueña de los juguetes, Bonnie Anderson, se encuentra totalmente absorbida y fascinada por un moderno dispositivo electrónico.

Se trata de Lilypad, una brillante tableta inteligente con forma de rana verde. Este peculiar aparato representa una amenaza directa para las formas tradicionales de juego de los protagonistas de plástico.

Elenco de Toy Story 5: Voces originales y personajes

La producción estadounidense contará nuevamente con su talento estelar original. El reconocido actor Tom Hanks volverá a dar voz a Woody, mientras que Tim Allen retomará su papel como Buzz Lightyear.

El elenco original de voces en inglés también incluye varios nombres familiares para la audiencia:

Joan Cusack regresa como la vaquerita Jessie.

Blake Clark retoma el papel del perro Slinky.

Tony Hale vuelve para interpretar al peculiar Forky.

Los nuevos talentos de Pixar para esta secuela

Además de los personajes clásicos, el reparto incorpora nuevas figuras destacadas. La actriz Greta Lee se une al proyecto animado para prestar su voz a la amenazante tableta Lilypad.

El comediante Conan O’Brien también forma parte de las nuevas incorporaciones del estudio de animación. Su participación busca inyectar humor y frescura al expandido universo de la franquicia.

Fecha de estreno de Toy Story 5 en México y Latinoamérica

La cinta es dirigida por Andrew Stanton, un veterano cineasta de Pixar. Stanton buscará explorar de manera emotiva cómo evolucionan los rituales de la infancia ante la inminente digitalización.

Los fanáticos no tendrán que esperar demasiado. El lanzamiento está programado para el 19 de junio de 2026 en los Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica se proyectará un día antes.