Tras haberse consagrado como uno de los actores más importantes en los filmes de súper héroes de nuestros tiempos, Tom Holland ahora parece enfocarse a otra saga legendaria de los dibujos animados.

Tal y como CS reporta, el actor recientemente expresó en una entrevista su interés por seguir dando vida a personajes que marcaron su infancia; esto porque considera que ese mismo fanatismo le ha dado un ´énfasis a su actuación; no es alguien que solamente “haga el papel”, sino que su pasión por el personaje lo lleva a cuidar al mismo y así, marcar a otras infancias a través de sus películas.

Sin embargo, no por ello Holland cree que tiene que tomar todas las oportunidades que le brinden:

“No sé si sería particularmente apropiado para mí tomando en cuenta el hecho de que se trata de un hombre caucásico de Londres”.

Y todos sabemos en qué terminó una película de Dragon Ball actuada por un hombre blanco, ¿verdad?

Si no, les dejamos por acá un friendly reminder de que a Gokú, no lo puede hacer alguien no japonés: