Desde que ‘Spider-Man: No Way Home’ llegó a salas y se convirtió en uno de los mejores momentos de nuestras vidas cinéfilas; la atención ha empezado a girar hacia ‘Doctor Strange 2’, la próxima aventura del Hechicero Supremo del UCM, más concretamente, sobre quién aparecerá en el multiverso titular.

El UCM ha hecho estragos en el tiempo, el espacio y la realidad durante el último año: ‘WandaVision’ estableció el “destino de la Bruja Escarlata para destruir el mundo” con magia prohibida; ‘Loki’ rompió la línea de tiempo, lo que provocó que varias más se descontrolaran; y ‘No Way Home’ casi destruye el multiverso.

El primer teaser de ‘Doctor Strange 2’ se centra en las consecuencias de las decisiones del hechicero en ‘Spider-Man’, y el propio “Strange” (Benedict Cumberbatch) se considera la “mayor amenaza para nuestro universo”.

Recientemente se ha terminado el rodaje de los reshoots, que se rumora incluirán más cameos tras el éxito nostálgico de ‘No Way Home’. Se ha especulado con una serie de apariciones -ninguna de ellas confirmada-, entre ellas la de “Tony Stark” de Tom Cruise.

A Cruise se le ofreció el papel antes que a Robert Downey Jr; ya que éste último era considerado un gran riesgo en su momento. Sin embargo, el actor de ‘Top Gun’ dijo que no sentía que “fuera a funcionar“, así que se negó. Su aparición en ‘Doctor Strange 2’ sería probablemente un breve fan service, en lugar de preceder a cualquier compromiso mayor con el UCM.

Tras la adquisición por parte de Disney del catálogo de superhéroes de 20th Century Fox, los fans han anticipado la introducción de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y otros personajes.

Pues bien, es posible que ‘Doctor Strange 2’ también incluya cameos de personajes como el “Wolverine” de Hugh Jackman; el “Profesor X” de Patrick Stewart; el “Magneto” de Michael Fassbender e Ian McKellen; por no mencionar al “Deadpool” de Ryan Reynolds y tal vez incluso del “Mr. Fantástico” de Ioan Gruffudd. Como es lógico, no se espera que aparezca el reparto de ‘Los Cuatro Fantásticos’ de 2015.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ llegará a los cines el 4 de mayo del 2022.