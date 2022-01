La mayoría de los hombres de 45 años considerarían su peor pesadilla meterse en un traje de spandex ajustado y ser escudriñado por millones de personas. Esto es lo que Tobey Maguire afrontó cuando regresó para ‘Spider-Man: No Way Home’, y ahora ha admitido que volver a vestirse de Spider-Man después de 15 años de ausencia no fue precisamente fácil.

Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland aparecieron en una mesa redonda en el canal oficial de YouTube de Spider-Man hablando de cómo se sintieron al volver a estos icónicos personajes, el proceso de producción y sus reflexiones sobre lo que significa ser el “amable vecino de Nueva York”.

Sobre volver a ponerse el traje de “Spidey”, Maguire se rió y dijo:

“Bueno, una vez que pasas por el proceso de ponértelo en el cuerpo… fue incómodo y luego una tontería 😅. Pero también tiene una especie de poder porque me devolvió a ese personaje. Siento tanta afinidad con él, significa tanto para tanta gente, que una vez que la tontería de estar en lycra o spandex desaparece, te sientes como ‘Oh wow. Esto es genial’. “Es una responsabilidad pero una bendición, como algo que puedo hacer y por lo que estoy agradecido. Sinceramente, estar con estos chicos ha sido una experiencia mucho, mucho más rica de lo que esperaba o de lo que puedo expresar con palabras”. Vía YouTube.

Y continuó:

“Sé que no es la pregunta sobre el traje, pero es simplemente llegar a estar allí con estos tipos en sus trajes. Ya sea bailando o jugando e improvisando, o sintiendo esa sensación de servicio mutuo y de que el personaje está al servicio de la humanidad, realmente da una cierta perspectiva. … Me sentí muy seguro, como si todos estuviéramos en el mismo equipo y nos apoyáramos mutuamente, y eso me hizo sentir. … No sé cómo expresarlo más que como una experiencia creativa realmente amorosa y divertida”. “Me sentí agradecido cada día, lo que no siempre es el caso cuando trabajas en algo, y no estuvo exento de desafíos, pero todo se desarrolló de la manera necesaria. También tenía una sensación de destino. Supongo que el traje fue la puerta de entrada”. Vía YouTube.

Como Maguire y Garfield no pudieron asistir a la premiere de ‘No Way Home’ para no arruinar la sorpresa, se pusieron unos disfraces y fueron a verla en público la noche del estreno. Desde entonces han hablado de una “hermandad” de Spideys, celebrando que los tres comparten una experiencia cinematográfica muy singular.

Pero está por ver si alguno de ellos volverá a ponerse el traje. Holland ha anunciado que se tomará un descanso de la actuación, aunque se asume que volverá al UCM en algún momento. Los fans han exigido que Garfield tenga otra oportunidad, y muchos apuntan a que el Venomverse de Sony necesita un hombre araña.

Pero lo más probable es que Maguire haya terminado. ‘No Way Home’ es un buen colofón a la trilogía del Raimiverso y un gran final para el Spider-Man de Tobey.