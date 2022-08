¿Estás seguro de que sabes todo lo que tienes que saber sobre The Matrix? Es posible que esta teoría que comparte farout, (vía reddit), cambie absolutamente toda tu percepción del filme creado por las hermanas Wachowskis e inspirado en Ghost in the Shell de Masamune Shirow.

La teoría dice que existe la posibilidad de que las máquinas no fueran tan malas, después de todo.

La base de dicha narrativa apunta a que en realidad, si los cerebros humanos eran necesarios para las máquinas por la energía que producen, entonces las máquinas hubieran utilizado a aves (como los loros).

Con eso dicho, ¿por qué entonces mantener a los humanos con vida?

La teoría afirma que luego de la guerra entre las máquinas, existió una especie de benevolencia parecida a la que existió con los conquistadores y los nativos en los EE. UU., quienes en vez de “erradicarlos”, abrieron “reservas” en las que podían vivir limitados, pero vivir.

A esto se le suma otra parte de la teoría de “Zoológico”, en la que la Matrix, simplemente es un espacio en el que los humanos “existen” sin presentar una amenaza a las máquinas, quienes los mantienen vivos por piedad, viviendo sus vidas “convencionales” y ajenos al hecho de que viven derrotados y conquistados.

Entonces, ¿en qué convierte esto al Agent Smith? En un Dios o un guardián que evita que la naturaleza humana, tan catastrófica y auto-saboteadora como suele ser, se vuelva a llevar así misma a la destrucción.

Esto a su vez convierte a Morpheus en un villano que más que el salvador, es un virus que infecta a Neo y lo convierte en un enemigo máximo diseñado a sabotearlo todo y empujar a la humanidad al punto en que las máquinas, no tengan de otra más que matarlos.

¿Les hace sentido? A nosotros ahí dos tres. Pero siempre es emocionante seguir expandiendo lo que sucede con la Matrix.

