La película de horror de 'Winnie the Pooh' tendrá una escena que arruinará tu infancia

Bienvenidos a la nueva moda en el cine palomero: de los creadores de “hagamos un live-action innecesario de absolutamente todo”, llega a ustedes “hagamos una parodia de terror tipo slasher de cualquier cuento para niños”.

Hoy, luego de que se anunciara que Bambi tendrá su propio remake de terror, y que ‘Winnie the Pooh: Blood & Honey’ comenzara a levantar expectativa, una nueva versión de The Grinch se acerca bajo el título de ‘The Mean One’, y sí, será sangrienta.

Bajo la dirección de Steven LaMorte, esta cinta, más que un intento de asustarte, es un intento de experimentar un lado bizarro y violento de un viejo recuerdo de tu infancia.

Sí, la temática va más de una película tipo lado B, pero en sí, el concepto es el de un slasher film de época pero terriblemente peor actuado (sobre todo porque navega entre la adaptación y la parodia).

¿Cuándo la podrás ver? A partir de este próximo 09 de diciembre en plataformas de streaming en internet. Ojo, cabe mencionar, no estamos seguros de que vaya a llegar a Netflix, aunque considerando que su catálogo es bastante mediocre todo puede pasar.

En otras noticias, esta es la otra película para niños que recibirá el tratamiento slasher.