Taika Waititi, el director de películas tan exitosas como ‘Jojo Rabbit’ o ‘What We Do In The Shadows’, dirigirá una próxima adaptación fílmica de la elogiada novela gráfica de Alejandro Jodorowsky, ‘El Incal’.

La pieza literaria original de los 70 -que es la primera de una serie- es una colaboración entre el autor y cineasta de culto chileno y el difunto artista y caricaturista francés Moebius. La historia está ambientada en la distópica capital de un planeta insignificante en un imperio galáctico dominado por los humanos, en el que los bergs, unos alienígenas que parecen pájaros sin plumas y que residen en una galaxia vecina; conforman otro bloque de poder.

Waititi dijo que obtuvo la bendición de Alejandro Jodorowsky a través de Zoom, antes de embarcarse en el proyecto.

“Las películas y las novelas gráficas de Alejandro Jodorowsky han influido en mí y en muchos otros durante mucho tiempo”– dijo Waititi en un comunicado facilitado a The Hollywood Reporter. “Me quedé atónito al recibir la oportunidad de dar vida a sus icónicos personajes y estoy agradecido con Alejandro, Fabrice y a todos en Humanoids [casa editorial franco-estadounidense] por confiar en mí para hacerlo. Vía THR.

Waititi coescribirá el guión con su colaborador de ‘What We Do In The Shadows’, Jermaine Clement, y con Peter Warren, de ‘Ghost Team’. Se espera que un primer borrador del guión esté terminado a finales del 2021.

Por su parte, Jodorowsky dijo a través de su propio comunicado:

Cuando el director general de Humanoids, Fabrice Giger, me presentó el trabajo de Taika Waititi, me resultó obvio que era el indicado. Confío plenamente en la creatividad de Taika para dar a ‘El Incal’ una toma impresionante, íntima y al mismo tiempo de proporciones cósmicas. Vía THR.

Mientras tanto, la próxima obra de Waititi para Marvel Studios, ‘Thor: Love And Thunder’, llegará a cines en julio de 2022. “He hecho algunas locuras en mi vida. He vivido como 10 vidas. Pero es la película más loca que he hecho”– dijo recientemente a Empire sobre el filme.