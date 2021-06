Cuando todo parecía ir mal en la vida profesional de James Gunn (por una serie de comprometedores viejos tweets encontrados en línea), el talento que posee como cineasta se alzó sobre la polémica y pasó de ser despedido de uno de los mega hits de Marvel Studio (‘Guardians of the Galaxy’), a dirigir no solo la película de la que lo habían echado; pues en su breve lapso de desempleo encontró otro trabajo: dirigir la nueva apuesta de ‘Suicide Squad‘ para el DCU. Ahora está al frente de los dos proyectos.

El día de ayer, a través de redes sociales, James Gunn compartió algunos fotogramas exclusivos que ofrecen al público un nuevo vistazo de ‘Suicide Squad’, mostrando a los personajes titulares de la película de acción, incluyendo a John Cena como “Peacemaker” e Idris Elba como “Bloodsport” (en sustitución de Will Smith).

La nueva película del ‘Escuadrón Suicida’ no tendrá nada que ver con la -debatida- entrega de David Ayer del 2016; y poseerá un nuevo giro cortesía del experimentado Gunn. La sinopsis oficial ofrece:

Bienvenidos al infierno, también conocido como Belle Reve, la prisión con la tasa de mortalidad más alta de los Estados Unidos. Donde se encuentran los peores supervillanos y donde harían cualquier cosa para salir, incluso unirse a la super-secreta y super-oscura Task Force X. ¿La tarea de hoy es de vida o muerte? Reunir una colección de convictos, incluyendo a “Bloodsport”, “Peacemaker”, “Capitán Boomerang”, “Ratcatcher 2”, “Savant”, “King Shark”, “Blackguard”, “Javelin” y la psicópata favorita de todos, “Harley Quinn”. A continuación, reúnelos fuertemente y suéltalos (literalmente) en la remota isla de Corto Maltés, infestada de enemigos.

En una entrevista exclusiva con Entertainment Weekly Margott Robbie, otra de las protagonistas (“Harley Quinn”), dijo sobre la producción de ‘Suicide Squad’:

El primer set en el que rodamos fue esta playa. Era increíble. Palmeras. Un océano con una máquina de olas en él. Pirotecnia. Efectos especiales. Explosiones por todas partes. Era como estar en una película de guerra auténtica y loca. Vía Entertainment Weekly.

Otros miembros del reparto confirmados para aparecer en la cinta son Viola Davis como “Amanda Waller”, Joel Kinnaman como el “Coronel Rick Flag”, Jai Courtney como el “Capitán Boomerang” y Pete Davidson como “Blackguard”, por mencionar algunos.

A principios de esta semana, James Gunn también respondió a algunas preguntas en torno a la duración de la película en Twitter, confirmando posteriormente que la película tendrá una duración de 2 horas y 12 minutos. ‘Suicide Squad’ llegará a cines y HBO Max este mismo verano, el 6 de agosto de 2021.