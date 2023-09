Studio Ghibli ha lanzado un tráiler de The Boy And The Heron, y definitivamente es muy diferente a lo que imaginábamos.

Desde su anuncio, Hayao Miyazaki se ha dedicado a hacer de esta, su producción más compleja y secretiva hasta el momento. Y no es para menos, considerando que esta ya es su última.

Es por eso que para su primer “vistazo”, en vez de mostrarnos como tal una revelación de su última obra, sólo ofreció un poco de contexto relacionado a la historia, comenta comicbook.

Sin imágenes, sin mostrar quienes son los personajes principales o villanos, Hayao sigue manteniendo el misterio detrás de ‘The Boy And The Heron’, para que a su estreno, todos se despidan de Miyazaki con auténtica sorpresa y asombro.

Hayao Miyazaki es un director de cine de animación, animador, ilustrador, empresario, mangaka y productor de anime japonés, de renombre internacional y con una carrera de cinco décadas.



Esta será su última película, para por fin conocer el retiro. Checa por acá el avance que nos comparte el genio de Studio Ghibli.