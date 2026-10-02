Una escena nueva de Avengers: Endgame: Encore conecta a Steve Rogers con Doomsday. Esta es la teoría, las pistas y lo que Marvel sí ha confirmado.

Lo que debes saber

Avengers: Endgame: Encore extiende el final de Steve Rogers y Peggy Carter con una visita inesperada de Loki .

extiende el final de y con una visita inesperada de . La nueva escena alimenta la teoría de que la decisión de Steve de quedarse en el pasado está relacionada con la crisis multiversal de Avengers: Doomsday .

. Marvel Studios todavía no ha confirmado que Steve haya provocado las incursiones. Por ahora, esa conexión sigue siendo una teoría.

El final feliz de Steve Rogers en Avengers: Endgame podría ser mucho más importante para el futuro del MCU de lo que parecía en 2019. Las escenas nuevas de Avengers: Endgame: Encore vuelven directamente a la vida que el Capitán América eligió junto a Peggy Carter y la conectan con la crisis multiversal que veremos en Avengers: Doomsday.

Eso ha provocado una teoría concreta entre los fans: ¿y si Steve alteró el multiverso al quedarse en el pasado y, sin saberlo, ayudó a desencadenar los acontecimientos de Doomsday? Hay nuevas pistas para sostener la idea, pero todavía no existe una confirmación de Marvel Studios.

¿Steve Rogers provocó la crisis de Avengers: Doomsday?

La respuesta corta es que todavía no lo sabemos. La teoría nace del cambio que Endgame: Encore hace al desenlace original. En la película de 2019, Steve devuelve las Gemas del Infinito y después decide quedarse en el pasado para vivir junto a Peggy. Años después aparece como un hombre mayor y entrega su escudo a Sam Wilson.

El nuevo material agrega un dato que antes no existía. Loki aparece en la casa de Steve y Peggy vestido con el uniforme de la Autoridad de Variación Temporal. Su presencia indica que esa etapa de la vida de Steve es relevante para el problema multiversal que está por comenzar. Medios como GQ han señalado que la escena funciona como uno de los puentes directos entre Endgame y Doomsday.

Qué cambia Endgame: Encore en el final del Capitán América

Hasta ahora, el retiro de Steve podía interpretarse como un cierre separado de la historia principal del MCU. La visita de Loki cambia esa lectura. Si el personaje que vigila las ramas del multiverso aparece precisamente en ese momento, es porque la vida de Steve y Peggy tiene algún peso dentro de la crisis que viene.

Eso no significa que Steve haya creado por sí solo el desastre. Endgame estableció que los viajes temporales pueden producir ramificaciones, pero Marvel nunca había explicado con precisión qué consecuencias tuvo la decisión final del Capitán América. Encore parece retomar esa pregunta 7 años después.

El reestreno también sirve como preparación directa para la nueva película. En LifeBoxset puedes revisar qué se sabe sobre Avengers: Endgame: Encore y su llegada a Disney+.

La TVA y las incursiones son la pista más importante

Otra de las secuencias nuevas muestra a miembros de la TVA observando un número masivo de incursiones. Estas colisiones entre universos amenazan con destruir realidades completas y colocan al multiverso en una situación crítica.

La conexión con Doomsday no es solamente una interpretación de los fans. Kevin Feige explicó anteriormente que la película involucra la amenaza de mundos que literalmente chocan entre sí, al hablar de la participación de los Fantastic Four, los Avengers y los X-Men. La declaración puede consultarse en Marvel.com.

Además, el nuevo set de la TVA incluye referencias directas al Árbol del Multiverso que Loki mantiene unido al final de la segunda temporada de su serie. De acuerdo con GamesRadar, las pantallas de la organización registran miles de incursiones, reforzando la idea de que el colapso ya está en marcha.

¿Entonces Steve Rogers es culpable de todo?

No está confirmado. La evidencia disponible permite decir que Steve Rogers y su decisión de quedarse con Peggy Carter serán importantes para Avengers: Doomsday. No permite afirmar todavía que él haya provocado el colapso del multiverso.

También hay otro factor central: Doctor Doom. El personaje interpretado por Robert Downey Jr. será una pieza clave de la película y el nuevo material de Encore lo conecta directamente con la crisis. Por eso, Steve puede haber generado una ramificación importante sin ser necesariamente el responsable final del desastre.

Otra teoría reciente intenta explicar cómo podría relacionarse el Doctor Doom de Robert Downey Jr. con Tony Stark, una de las mayores incógnitas que Marvel mantiene antes del estreno.

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday llegará a los cines en diciembre de 2026. La película reunirá a personajes de los Avengers, los X-Men y los Fantastic Four en una historia centrada en el choque entre diferentes universos.

Hasta entonces, la escena de Loki frente a Steve y Peggy funciona como una de las pistas más directas sobre el regreso del Capitán América a la historia. Lo que todavía falta saber es si Marvel convertirá su decisión de 2019 en el detonante de Doomsday o simplemente en una pieza más de un problema mucho mayor.