En agosto del 2020, todo el equipo de Jackass decidió terminar su relación laboral con Bam Margera luego de que este irrumpiera con una cláusula de su contrato que especificaba, debía mantenerse en estado de sobriedad.

Hoy, después de haberse presentado en un episodio del podcast Hotboxin’ with Mike Tyson, Steve-O ha expresado su sentir con respecto a la decisión:

“Se llama amor duro y es necesario aunque no lo crean. Yo estuve ahí y cuando me intervinieron, me pusieron las mismas cláusulas y fue la única manera de entender.

Steve-O