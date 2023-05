Recientemente en series de Disney+ como The Mandalorian y The Book of Boba Fett, los pequeños Jawas, seres pertenecientes al universo de Star Wars y que comúnmente son encontrados en el planeta de los dos soles: Tatooine.

Sin embargo, recientemente a través de IGN hemos descubierto que Lucas Film por fin se está animando a mostrarnos un poquito más de cómo lucen y qué es lo que se esconde detrás de esa capucha que llevan todo el tiempo.

Quiénes eran los “Jawas” en Star Wars

Los jawas eran una especie inteligente de humanoides de un metro de alto nativos del mundo desértico del Borde Exterior de Tatooine.

Lo que los jawas escondían debajo de sus pesadas túnicas era tema de mucha especulación de los colonos que se asentaban en Tatooine,[2] con rumores asegurando que eran roedores gigantes o humanos devueltos de la muerte.

Sin embargo, hoy podemos asegurarles que son extraterrestres como el 2% de los seres en la galaxia muy, muy lejana donde casualmente casi todos son blancos también, y la diversidad no es algo del día a día.

Gracias a un sketch de Ralph McQuarrie, diseñador e ilustrador futurista estadounidense, podemos ver que en un inicio, se tenía planeado que los Jawas se vieran así, pero por motivos de ahorro y costos, decidieron sólo dejarles la túnica para no invertir más en maquillajes y robots.

¿Te lo hubieras imaginado?

