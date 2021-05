Habrán sido buenas, habrán sido malas, pero hayan sido lo que hayan sido, las películas y series de Star Wars han pasado por los ojos de millones de personas y sean amadas u odiadas, alguien siempre tiene una opinión respecto a lo que sucede en una galaxia muy, muy lejana.

Las películas y series de Star Wars

Ahora, en este 4 de mayo, mejor conocido por la épica frase de “May the 4th be with you”, recordamos todas y cada una de las piezas audiovisuales que poco a poco fueron construyendo el universo de Star Wars.

Desde LEGO y sus divertidas versiones, hasta las extremadamente populares series animadas como Clone Wars, donde conocimos muchísimo más del contexto que llevó a Anakin a convertirse en Darth Vader, así como a Obi Wan a decidir tomar el camino de la luz a pesar de todo sufrimiento.

Así que, por eso mismo, hemos listado todas y cada una de las películas y series de la saga de manera cronológica dentro del Universo de Star Wars, con el fin de que aquellos que no le han entrado a la saga, se inicien paso por paso en esta gigantesca aventura galática.

¿Y para los que ya son fans? Ustedes saben que se mueren por revivir película por película y episodio por episodio, con un maratón digno de repasar con un orden adecuado; desde el inicio hasta todo lo que conllevó al nacimiento de la Primera Orden; desde las aventuras de Anakin en su famoso speedway, hasta Savage Opress y su búsqueda por venganza junto a su hermano Darth Maul, las sacerdotizas de la fuerza que enseñaron a Yoda a convertirse en un espíritu de fuerza, y por supuesto Rex, 99, Ahsoka Tanos y todos los demás personajes que ahora tendrán una serie ó película a su nombre.

Star Wars: Orden correcto para ver todas las series y películas de la saga