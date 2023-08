Ya todos conocemos las trágicas historias que surgieron a partir de la caída de la república y la llegada del Imperio al poder en el universo de Star Wars. Sin embargo, dentro de todos los relatos que se han contado, existe uno que iba a acabar no tan mal, hasta que George Lucas lo impidió.

Luego de haberse puesto al mando de la nueva saga de Star Wars que será liderada por Ahsoka, Dave Filoni le ofreció a George Lucas revivir al maestro Plo Koon, quien en “La venganza del Sith”, termina siendo traicionado por sus soldados durante un vuelo abordo de su escuadrón de cazas estelares ARC-170 en Cato Neimoidia.

¿La razón? Filoni sentía que la raza Kel Dor, dentro del universo Star Wars, es extremadamente interesante por su apariencia tan satánica, pero su balance de poder y buen corazón, considerando que están del lado de la luz.

Además, según IGN, Dave sentía que el maestro Plo Koon lucía bastante cool como para simplemente dejarlo en el olvido. ¿Pero qué pasó con el permiso? Nada, Lucas sencillamente no lo aprobó, y es que no está en un error al decir que lo que debe suceder con las nuevas sagas debe ser precisamente eso, “nuevo”, no revivir personajes a diestra y siniestra como denotando una completa falta de creatividad.

Y tú, ¿a favor o en contra de seguir reviviendo personajes de Star Wars? Ahsoka se estrenará este 23 de agosto con dos primeros episodios, así que ya veremos.