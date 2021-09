*𝗢𝗕𝗜-𝗪𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗡𝗢𝗕𝗜 𝗦𝗣𝗢𝗜𝗟𝗘𝗥𝗦 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗧𝗪𝗘𝗘𝗧*



Darth Vader concept/artist rendered art for the upcoming show has been revealed!



(@StarWarsNewsNet) pic.twitter.com/u2tQtdE62G