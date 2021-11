El multiverso está abierto y si miraron la escena post-crédito de ‘Venom: Let There Be Carnage’, sabrán que el “Spider-Verse” que vimos en la película animada de Miles Morales, ya se está manifestando en el MCU, así que el nacimiento de teorías como la que indica que los “Sinister Six” utilizan tecnología Stark, es tan sólo una de las millones que nacerán rumbo al 17 de diciembre.

La razón viene de dos puntos de partidas muy interesantes: el primero habla de la “nueva” tecnología que cada uno parece portar; si bien podemos ver que Electro tiene algo así como un chaleco robótico muy similar a la tecnología que le vimos a Mysterio, quien ya sabemos, se la robó a Stark.

Esta, más que una teoría, es un hecho: ese es el reactor que Tony Stark utiliza. Sin embargo, entendamos que pese a venir de otra realidad, Electro no necesariamente pertenece a la misma de Andrew Garfield, ya que en la película pasada no sólo derrotó al villano, sino que lo desintegró.

Sumado a eso, observemos bien los tentáculos mecánicos de Dr. Octopus; recordemos que la tecnología Stark se comunica entre sí por las nano máquinas. Si hacen memoria, así fue que Tony le robó las gemas a Thanos para finalmente derrotarlo.

Pues bueno, algo similar sucede en el trailer cuando Octavius retiene a Peter y le quita la máscara con las nano máquinas, sin embargo, en la primera escena en que lo vemos sus tentáculos no son rojos, sino grises, indicando en este segundo trailer que sí recibió una “upgrade” tecnológica; o sea, le robaron a Stark:

Así que esta vez, Spider-Man tendrá demasiados problemas. ¿Listos para el estreno? ¡Nos vemos el 17 de diciembre!