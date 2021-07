355 piezas de spoilers y teorías de conspiración. ¡Es oficial! ‘Spider-Man: No Way Home’ efectivamente incluirá una apertura al “spiderverse” y aunque el set no lo revela por completo, la presencia de una figura del Dr. Strange deja en claro muchas cosas, reporta Hypebeast.

Mientras que todas las teorías han girado alrededor de la participación de Tobey Maguire & Andrew Garfield en el filme, la idea de que el Dr. Strange apareciera parecía posible pero no segura.

Hoy ya es un hecho y hasta Wong aparece en el set, mismo que pueden adquirir por $48.50 USD y que pueden reservar en el sitio oficial de LEGO.

No olvidemos que los actores Alfred Molina y J.K Simmons ya están oficialmente firmados para ‘Spider-Man: No Way Home’, así que es un hecho que veremos más sets de este tipo con la participación del Dr. Octopus.

Que por cierto… Hablando de ello: ¿esa máquina de ahí no les parece como algo que él inventaría? Al final de ‘Spider-Man 2’ se hunde en la bahía con su bomba de neutrones y protones y demás.

¿Habrá roto la tela del espacio/tiempo y abierto un Spiderverse?