Recientemente en una entrevista para The Graham Norton Show, Tom Holland comentó de una escena “borrada” de la película en la que su hermano, Harry Holland, aparecía colgando tras ser atrapado por Spider-Man.

Tal y como el actor recalca, grabar ‘No Way-Home‘ no fue cosa fácil, sin embargo su hermano no paraba de molestarle llamándole “rockstar” por quejarse de la dificultad de ciertas escenas.

Eso hasta que Tom obligó a Jon Watts, director de la película, a incluir a su hermano en una toma donde como ya les mencionábamos, dejaron a Harry colgando durante largos ratos para por fin obtener la toma adecuada.

¿Lo divertido? No sólo Harry aprendió que el trabajo de su hermano era bastante difícil, sino que al final Jon le comentó a Tom que por mucho que quisiera a su hermano, esa escena estaba muy de más, por lo que terminaron quitándola.

Hoy ya pueden ver un poquito de cómo lucía gracias a este video en Instagram cortesía de WGTC que no tarda en ser bajado, así que dénselo antes de que desaparezca. No se ve mucho más allá de que, efectivamente, estar colgado durante todo un día con pequeños descansos para no morirte, no suena al trabajo más soñado de la historia: