¿Desearías poder ver ‘Spider-Man: No Way Home’ en Disney Plus y no tener que ir al cine? Podríamos decirte que no eres el único, pero eso no le sirve a nadie. Lo que es más importante es establecer las expectativas de cuándo llegará.

La espera para conseguir ‘Spider-Man No Way Home’ en Disney Plus será probablemente más larga que cualquiera de las películas de Marvel estrenadas recientemente.

La mejor estimación es que, como muy pronto, a mediados de 2023, y posiblemente más. Terrible, pero también hay buenas noticias sobre otro gran servicio al que podría llegar mucho antes. Y hay dos razones detrás de todo esto.

La primera y más importante es que ‘No Way Home’ viene de la mano de Sony Pictures, que ha producido la cinta en colaboración con Marvel Studios. Por ello, no nos llegará dos meses después de su estreno en cines como ocurrió con ‘Shang-Chi’ y ‘Eternals’.

Ah, y olvídate de Disney Plus Premier Access, la forma en que Disney estrenaba las películas en Disney Plus el mismo día que llegaban a los cines. Ese programa parece estar en suspenso.

Disney Plus podría recibir ‘Spider-Man: No Way Home’ después de Netflix

La propiedad compartida es el mayor obstáculo, y es la razón por la que no estamos seguros de cuándo llegará ‘No Way Home’ a Disney Plus. Además, las dos películas anteriores del MCU de Spider-Man de Sony tampoco están ahí.

La segunda gran complicación es que Sony no tiene uno, sino dos, acuerdos de streaming (aunque ninguno se aplica a ‘Spider-Man: No Way Home’). Las películas de Sony estrenadas entre 2022 y 2027 se verán primero en Netflix tras su paso por los cines (a menudo 45 días) y en los servicios de vídeo a la carta (compra o alquiler).

Si asumimos que ‘No Way Home’ podría seguir el formato de ese acuerdo, así es como obtenemos la ventana de mediados de 2023. Netflix dispondrá de las películas de Sony durante lo que se conoce como la ventana de pago 1, un periodo de 18 meses tras su paso por las salas de cine.

Después, esas películas llegarán a Disney Plus, gracias a un acuerdo que Sony y Disney hicieron en abril.

Sin embargo, esto, de nuevo, no se aplica exactamente a ‘Spider-Man: No Way Home’, que se estrenará aún en 2021. Lo que significa que hay que tener en cuenta otra plataforma de streaming.

Así que, de momento, la única manera -oficial- de ‘Spider-Man: No Way Home’ es en salas del mundo, disponible a partir del 17 de diciembre.