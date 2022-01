Erik Sommers y Chris McKenna, líderes de todo el trabajo narrativo en el guión de ‘Spider-Man: No Way Home’, han subido el guión completo en línea para deleite de los fans más clavados no sólo en el súper héroe, sino en el cine en general.

Tras convertirse en la película de Marvel más exitosa del momento, los fans quienes han terminado un ciclo bastante interesante con Tom Holland tras su tercera película oficial como Spidey, han expresado sentir una profunda melancolía y sentimiento de pesar al saber que, al menos para volver a ver al actor en dicho papel, tendrán que transcurrir 4 años, ya que sabemos que Tobey regresará al papel de Spider-Man, y el estudio ya planea una tercera entrega con Andrew Garfield.

Así que para darle paz mental a sus seguidores, Erik y Chris han subido el guión para que todos puedan leerlo de pies a cabeza, y este mismo pueda adaptarse para obras, videos amateurs o simplemente como ejercicio de práctica para aquellos que se encuentran estudiando actuación.

¿Quieren verlo? Es tan sencillo como leerlo aquí. ‘Spider-Man: No Way Home‘ logró más de $1.53 billones de dólares hasta el momento; la realidad es que la película no ha perdido momentum y con su eventual llegada a plataformas de streaming, la ola sólo va a subir y subir, así que esto del guión es un buen regalito para los fans.