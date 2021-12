Andrew Garfield sigue insistiendo en que no será parte de ‘Spider-Man: No Way Home‘, sin embargo, ha vuelto a hablar de filme en una entrevista para Wired, donde ha confesado su más honesta opinión acerca de Tom Holland.

Durante el segmento “Andrew Garfield Answers the Web’s Most Searched Questions“, el actor, además de responder algunas preguntas muy graciosas con relación a su persona, fue cuestionado a su relación con Holland, quien supuestamente será su compañero de pantalla en ‘No Way Home‘.

¿La respuesta? ¡Bastante agradable! Resulta que para Garfield, el joven actor que ahora ocupa el traje de Spider-Man, le resulta bastante inteligente y capaz de llevar ese papel, además de que es muy humilde y buen tipo:

“Lo conocí hace un tiempo en los BAFTA y definitivamente creo que es una persona increíble. Me da gusto que sea él quien lleve el traje puesto, y creo que el personaje de Peter Parker no podía haber quedado en una mejor persona”. Andrew Garfield

¿Quieren ver la entrevista? ¡Chéquenlo por acá!