Sin lugar a dudas, una de las series mexicanas que marcó a toda una generación -gracias a la empatía que generaron sus personajes y circunstancias- fue ‘Soy Tu Fan’, el programa de Canal 11 protagonizado por Ana Claudia Talancón, y cuyas únicas dos temporadas (26 episodios) se transmitieron entre 2010 y 2011 por la televisión.

La historia gira en torno a “Charly” (Talancón), una joven capitalina de 30 años de edad quien acaba de terminar con su novio, no ha concluido la tesis, y depende de la terapia psicológica para lidiar con sus problemas existenciales. Una millennial cualquiera, por así decirlo. Todo cambia cuando conoce a “Nico” (Martín Altomaro), un romántico a la antigua quien al final del día, le hace replantearse su manera de pensar, querer, y relacionarse con los demás.

Y luego de más de una década de súplicas por parte de los fanáticos, en febrero se confirmó que ‘Soy Tu Fan’ regresaría con una tercera entrega, pero a manera de película. Muchas caras familiares, tanto delante como detrás de la pantalla volverán al proyecto, y aquí te contamos todo lo que sabemos al momento.

¿Cuándo comenzó la filmación de la película de Soy Tu Fan?

A través de redes sociales, fue la propia Ana Claudia Talancón quien confirmó que las grabaciones de ‘Soy Tu Fan’, la película, iniciaron desde febrero pasado en el puerto de Acapulco, en donde se desarrollará la mayor parte de la trama.

De momento, no se ha confirmado que las grabaciones hayan concluido.

¿Cuándo se estrena la película de Soy Tu Fan?

Aún no se ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento, ni por qué vía se realizará el estreno. Lo más probable es que la película de ‘Soy Tu Fan’ decida adaptarse a las audiencias actuales, y debute a través de alguna plataforma de streaming.

Sin embargo, recordemos que actualmente las dos temporadas de la serie se están transmitiendo por la señal de Canal 11 en la TV abierta, lo que podría darnos una sorpresa.

¿Cuál será la historia de la película de Soy Tu Fan?

Los detalles en torno a la trama de ‘Soy Tu Fan’, la película, se han mantenido bastante bien resguardados por la producción.

Lo único que sabemos es que, en efecto, el proyecto será una secuela (sucederá a los eventos de la serie original), y que se desarrollará en la playa.

Las creadoras originales del show, las argentinas Dolores Fonzi y Constanza Novick, regresarán para estar al frente de la adaptación filmográfica; sin embargo, Canana Films (de Gael García y Diego Luna) ya no hará las funciones de productora. Ese lugar lo tomó BTF Media, responsable de series como ‘El secreto de Selena’ o ‘El César’; por lo que se pueden esperar ciertas discrepancias con la original del 2010.

¿Qué actores y actrices saldrán en la película de Soy Tu Fan?

La mayor parte del reparto que le dio forma a ‘Soy Tu Fan’ regresará al proyecto de largometraje. Los estelares, Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro ya están confirmados. Así mismo, Maya Zapata (“Rocío”) y Johana Murillo (“Fernanda”), las mejores amigas de “Charly”, volverán. Verónica Langer, quien interpretó a “Marta”, la extrovertida mamá de la protagonista, también está de regreso.

Otros confirmados en el reparto son Edwarda Gurrola (“Vanessa”); Juan Pablo Medina (“Iñaki”); Marcela Guirado (“Ana”) y Camila Selser (“Nini”).

¿Dónde puedo ver gratis la serie de Soy Tu Fan?

El mes pasado, Canal Once anunció el lanzamiento de su propia plataforma de streaming, Canal Once On Demand, a la que se le agregó una buena cantidad del catálogo de la compañía, incluyendo algunas de las series y programas clásicos de la señal.

Entre ellos está por supuesto ‘Soy Tu Fan’, y puedes ver sus dos temporadas completas, ya mismo, y completamente gratis, a través de este enlace.