Según informa The Hollywood Reporter, fuentes confiables dentro de Sony afirman que no hay planes oficiales para una nueva trilogía de ‘Spider-Man’, a pesar de los alentadores recientes comentarios realizados por la productora Amy Pascal.

“Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente no es parte de… estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres”, dijo Pascal en una entrevista con Fandango publicada ayer. “Esta no es la última de nuestras películas del MCU”.

Sin embargo, los informantes dicen que aunque Sony tiene una fuerte relación con Holland y el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, y espera continuar su colaboración; no hay planes oficiales para otra trilogía todavía.

El mandato de Holland como “Spidey” comenzó en la película del 2016 ‘Capitán América: Civil War’ y apareció por primera vez en un proyecto en solitario con ‘Spider-Man: Homecoming’ en el 2017. A esta le siguió ‘Spider-Man: Far From Home’, del 2019, y la última entrega de la trilogía, ‘Spider-Man: No Way Home’, se estrenará en cuestión de semanas.

Por su parte, Holland declaró a Total Film, en el nuevo número de la revista, que quizá haya llegado el momento de dejar de ser “Peter Parker”. “No lo sé”, dijo cuando se le preguntó sobre la continuidad del papel.

“Mirando más allá de Marvel o Sony, estoy muy emocionado. Simplemente creo que hay un sinfín de oportunidades para hacer lo que quiero, y hacer lo que quiero podría no estar en la industria del cine. Podría ser algo completamente distinto”. Vía Total Film.

Naturalmente, una nueva trilogía del Amable Vecino de Nueva York sería algo que entusiasmaría tanto a fanáticos como a los involucrados en su producción, ya que se espera que ‘Spider-Man: No Way Home’ sea todo un éxito en taquilla. Algunos especialistas incluso vaticinan que romperá los récords impuestos por ‘Avengers: Endgame’.

La película, que verá su estreno mundial el próximo 17 de diciembre; arrancó con la preventa de entradas el pasado 28 de noviembre, situación que verdaderamente se salió de control luego de que los sistemas de Cinemex y Cinépolis colapsaran al minuto uno de iniciar transacciones. La tensión fue tal, que usuarios en redes sociales incluso reportaron una pelea a golpes, mientras los fanáticos hacían fila en la taquilla de Cinépolis Cuernavaca.